Inician en nivel básico medidas preventivas ante el coronavirus

Rosarito, B.C.- Escuelas de nivel básico de Rosarito iniciaron con medidas preventivas, ante la posible llegada del coronavirus o Covid-19, por lo que los estudiantes son revisados a la entrada de los planteles y en caso de estar enfermos con síntomas de gripe, son regresados a sus casas.

La delegada de la Secretaría de Educación en Rosarito, Brenda Rosario Ayala Arenas, explicó que desde la semana pasada se informó sobre los planes de contingencia que habrían de aplicarse a las escuelas de manera preventiva, debido al crecimiento de esta enfermedad.

Dijo que algunas escuelas iniciaron con los protocolos de entrada esta semana, pero a partir del lunes el total de los planteles estará aplicándolos, los cuales consisten en ofrecer gel antibacterial a los estudiantes, antes de que ingresen a la escuela y además como medida precautoria se está regresando a aquellos alumnos que tengan síntomas de resfriado.

Precisó que es importante no generar pánico entre la comunidad, pero es necesario que se apliquen los protocolos preventivos, como una medida de precaución, ya que no hay ningún caso relacionado con el Covid-19, en el Municipio hasta ahora.

Refirió que todas las escuelas cuentan con el suministro del antibacterial y reiteró a los padres de familia, que sólo se trata de medidas preventivas.

En tanto en el Hospital General de Rosarito, hasta el día de ayer no se habían aplicado medidas extraordinarias, para el ingreso de los usuarios al nosocomio.

Al respecto la alcaldesa Araceli Brown refirió que hasta ahora no han recibido indicaciones por parte de las autoridades estatales y federales, para tener cuidados específicos y por tanto, no quiere alarmar a la población, aunque sí recomendó tener precauciones, sobre todo porque el clima no ayuda para evitar enfermedades.