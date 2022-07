Inicia Caravana de Salud en Rosarito

Rosarito, B.C.- La Caravana de Salud, instalada en el parque de la colonia Lomas de Rosarito, que inició este martes concluirá el próximo sábado, sitio donde de manera gratuita se ofrecen los servicios de consulta médica general, dentista, laboratorios, audiología, optometría y psicología.

Emanuel Hernández, coordinador de la caravana de salubridad, explicó que a partir de las 8:00 horas se entregan hasta 64 fichas de atención y lo único que debe presentar el solicitante es una identificación oficial y esperar su turno, dependiendo la atención que requiera.

La atención médica

Comentó que por ejemplo para el dentista sólo se ofrecen 20 consultas diarias, ya que en la atención de cada paciente se invierte hasta 1 hora y aunque hay dos dentistas no se hacen las cosas apresuradas y por eso la atención es limitada.

Añadió que quienes no alcancen una ficha, podrán regresar al día siguiente para ser atendidos, pero no se debe olvidar que éstas se entregan al iniciar la jornada médica, por lo que quienes lleguen después de ello, no serán atendidos.

Reiteró que el sábado es el último día que estará en el sitio esta caravana móvil, por lo que pidió a los interesados acudir, ya que los servicios son gratuitos y se atiende a derechohabientes de otras instituciones de salud.