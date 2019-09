Incumplen ley 8 mil americanos en Rosarito

ROSARITO.- Cerca de 8 mil estadounidenses se encuentran en Rosarito, pero / mil de ellos incumplen con su estatus migratorio para residir de manera legal, de acuerdo a las políticas del Instituto Nacional de Migración (INM).



El titular de la dependencia en Baja California, Manuel Alfonso Marín Salazar, expuso que la mayoría de ellos ingresó a la región a través de un permiso de 180 días y quienes rebasaron ese límite de tiempo también serán deportados a su país.



Comentó que algunos estadounidenses obtuvieron el documento para ingresar al territorio mexicano porque se declararon turistas o personas de negocios.



Las revisiones

De acuerdo con las cifras del INM, en Baja California han sido renovadas 3 mil 22 tarjetas de residente temporal de enero a julio del presente.



“Las revisiones migratorias son para todos los extranjeros que se encuentran de manera irregular, no son exclusivas para un país en específico, pueden ser revisiones migratorias en las cuales se detectan que se encuentran extranjeros de forma irregular y se lleva a cabo un proceso administrativo migratorio”, explicó Marín Salazar.



Asimismo, dijo que los estadounidenses irregulares son detectados en los puertos fronterizos y aeropuertos.



“Para un norteamericano el registro es relativamente muy fácil porque no necesita visa para ingresar a México, solo presenta su pasaporte, pueden tener un registro que puede ir de cero a siete días para no tener un cobro de un derecho de no residente o estar hasta 180 días de forma regular”, declaró el titular del INM en el Estado.



Por ello, recalcó que los estadounidenses, al igual que otras nacionalidades, son sujetos a revisiones para comprobar su estatus migratorio y son deportados por la puerta de San Ysidro.



Por otra parte, en cuanto a los migrantes de Centroamérica que han sido retornados de Estados Unidos, dijo que hay 10 mil esperando en la Entidad si obtendrán o no el asilo humanitario; algunos de estos migrantes han sido devueltos seis o siete veces.