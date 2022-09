Habrá operativo contra 'golondrinos' en fiestas patrias de Rosarito

Rosarito BC.- Implementarán operativo especial para evitar que los llamados vendedores “golondrinos” intenten colocar sus productos en estas fiestas patrias, ya que se busca que solamente aquellos que tengan permiso, puedan realizar la actividad, informó Edgar Robles Suárez, encargado de despacho de la Dirección de Verificación Municipal.

Dijo que es común que personas procedentes de otros estados del País, viajen a Rosarito e estas fechas para vender productos alusivos al Día de la Independencia, por eso se montará un operativo para verificar que los vendedores cuenten con permisos vigentes.

El funcionario, mencionó que de lo contrario se decomisará la mercancía y aplicarán multas, como una medida, pues de lo que se trata es que solo los rosaritenses o aquellos vendedores foráneos con permiso, puedan vender sus productos.

Alto turismo

Agregó que la temporada alta de turismo está por terminar y tan solo el mes pasado se sancionaron en promedio a 50 vendedores “golondrinos”, que llegaban a vender en las zonas de playa y turística.

El funcionario dijo que no se ha bajado la guardia y para este fin de semana de Labor Day, también se estará vigilando, que no venda ninguna persona que no tenga el permiso para ello.