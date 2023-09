Fortalecen tres rutas de transporte público en Rosarito

Rosarito, B.C.- Tres rutas de transporte público en Rosarito se han fortalecido, pero aún no hay un estudio para determinar las zonas que requieren de más servicio advirtió el Delegado del IMOS, Antonio Serret Rodríguez.

Detalló que una de las rutas que se activó hace algunos meses es la que recorre las colonias Los Volcanes y Vista Marina, pero no ha sido fácil ya que el número de población no es muy grande y por lo tanto no es rentable para los transportistas sin embargo, en este caso se busca establecer horarios en los que haya más unidades disponibles para atender la demanda en horas pico.

Nuevas colonias

Adicional a estas dos rutas, también se implementó una más para la colonia Lomas de Rosarito sobre todo para la gente que acude al centro de salud que se localiza en esa zona y que es el más grande que hay en el municipio ya que no había servicio de transporte público y sobre todo los adultos mayores batallaban demasiado.

Serret Rodríguez, agregó que la Dirección de Movilidad de IMOS, es el área encargada de realizar los estudios para la creación de nuevas rutas pero no hay nada concluido, así que se desconoce cuántas rutas se necesitan en este municipio y que son factibles en su operación.

Dijo que por ejemplo, en la colonia Terrazas del Pacífico los colonos han solicitado el servicio pero sus accesos se encuentran en muy mal estado y no se ha podido concretar la propuesta.

El funcionario consideró que Rosarito presenta un gran crecimiento debido a las nuevas colonias que están surgiendo y que demandarán el servicio de transporte en muy corto plazo.