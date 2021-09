Familia pide apoyo para encontrar a Samuel que se ahogó en Rosarito

Tijuana, B.C.- La familia de Samuel, de 14 años, quien en días pasados fue arrastrado por el mar en Rosarito, pidió el apoyo de la población para encontrarlo, pues mantiene la esperanza de que aún esté vivo.

La señora Angélica Álvarez, abuela del menor, recordó que su nieto fue de visita al municipio y al estar de frente al mar una de las olas lo arrastró en la zona conocida como Cabo Delfín.

Todavía no tenemos noticias. Algunas personas nos están apoyando, pero realmente todavía no hay ninguna esperanza de encontrarlo. Hasta ahorita no hay respuesta alguna”, expresó.