En Rosarito se predica con ejemplo: Alcaldesa

Rosarito, B.C.- A un año de haber iniciado labores al frente del 8 Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo ha tenido que enfrentar diversos retos para sacar al Municipio adelante.

La pandemia del covid-19 presentó situaciones impensadas, expuso la Alcaldesa, las cuales se vinieron a sumar a las padecidas por los incendios de octubre de 2019.

“Estamos dando el ejemplo de hacer un buen trabajo y así todas las dependencias, pero si hay una atención especial para los adultos mayores”, expuso referente a las condiciones de la “nueva normalidad”.

Brown Figueredo conversó con FRONTERA sobre los logros alcanzados y los que están en proceso a un año de tomar las riendas del Ayuntamiento.

En su primer año de gobierno ¿Cuáles han sido sus principales retos?

Han sido muchos retos, pero los retos más importantes que hemos enfrentado entrando al gobierno fueron los incendios, incendios que no se habían vivido en Rosarito, no podemos ir en contra de la naturaleza pero si pudimos darle frente a la situación. Y agradecer siempre al heroico cuerpo de bomberos y también a la policía que siempre están en coordinación con el gobierno central al cual yo encabezo. Ese fue el màs grande de los retos, pero después se vinieron las lluvias, el famoso socavón, estuvo a punto de colapsar la carretera que no comunica Rosarito-Tijuana y que además es el paso para la baja sur y esa situación también nos complicó bastante, sin embargo el gobierno del estado nos apoyó con recursos económicos porque fue una obra mal hecha del gobierno pasado, y fue una estructuró deficiente que estuvo a punto de colapsar. Algo que si nos complicó mucho. Aunque salimos adelante después vienen los fríos. Temperaturas muy bajas que no se habían presentado en Rosarito y volvimos a salir y llega la Pandemia, algo mundial que vino a descontrolar la vida no solo humana sino también la política, era algo totalmente desconocido para muchos, sin embargo, somos el municipio que menos casos de contagios activos tiene. Y así hemos continuado, con una buena participación del estado con el 8avo ayuntamiento. Por el momento estoy muy agradecida con todo mi equipo de trabajo.

¿La presencia de la pandemia los obligó a cambiar de estrategias? ¿Qué se tuvo que dejar de lado para enfrentarla?

Sí y no, porque nosotros todo lo trabajamos a la par, el municipio nunca dejó de trabajar, nunca cerramos puertas, siempre estuvimos trabajando de manera constante, obviamente se tomaron todas las medidas de seguridad e higiene que la secretaria de salud y el estado nos indicaron, cómo ir rotando al personal, mandándolos al resguardo en sus casas, por tandas. Cerramos la playa que la estamos abriendo de forma gradual ahora. Ha sido toda una experiencia ya que yo no tenia idea que nos iba a tocar gobernar y enfrentar tanta adversidad, que al final los que venimos de la lucha social sabemos de qué se trata todo esto, quienes estuvimos al lado de nuestro presidentel Andrés Manuel, queremos sacar adelante nuestro municipio. Y claro que teniendo el apoyo además de Jaime Bonilla Valdez, “mi valedor”, podemos lograrlo.

Para esto y con la pandemia deje muchas cosas de lado, además de que soy una mujer muy apasionada y entregada a su trabajo que creo lo he demostrado y lo digo con mucha humildad, creo que lo he demostrado. Por ejemplo dejé de lado a mi hija pequeña que la veo poco, muy poco, pero los momentos que tenemos juntos son de calidad y además es una experiencia para las dos.

¿Cómo se vive la nueva normalidad en Rosarito y de qué manera se ha apoyado a los grupos más vulnerables?

Los grupos más vulnerables siguen siendo atendidos, no hemos dejado de lado el trabajo, todas las instituciones y direcciones han trabajo arduamente también, como dice nuestro maestro en política, Andrés Manuel López Obrador, se predica con el ejemplo, estamos dando el ejemplo de hacer un buen trabajo y así todas las dependencias, pero si hay una atención especial para los adultos mayores por parte del DIF y la secretaria del bienestar que además le estuvimos surtiendo de agua potable, agua de pipa, sus medicinas, esto con el fin de que no tuvieran la necesidad de salir de casa pero los adultos mayores son bien inquietos y se han ido adaptando a esta nueva normalidad. Ellos mismos son quienes han estado realizando sus actividades y nosotros estamos obligados a apoyarlos. Poco a poco la ciudadanía entera nos hemos ido adaptando a esta nueva normalidad. Yo coincido con el Presidente de la República cuando dice que tenemos que ir perdiendo el miedo, tenemos que ir recuperando nuestra vida cotidiana obviamente con las medidas que se necesitan, para cuidar la salud porque cada uno de nosotros somos responsables de nuestra salud.

¿Cuáles fueron las principales obras que se realizaron en este primer año?

Una de las obras más importantes fue la del Socavón, la cual fue gestionada con el Gobierno del Estado. Yo estuve gestionando y la verdad es que somos un equipo de trabajo muy bien coordinado, el Gobierno del Estado, todas las secretarias están siempre a la disposición de lo que Rosarito y todo Baja California necesita, por su puesto, pero ahorita hablando por mi municipio y todo lo que necesite y todo lo que el gobernador nos estuvo comprometiendo junto conmigo se ha ido cumpliendo. También gestionamos el agua potable a varias colonias que se han ido introduciendo, como Lomas de Coronado donde fueron beneficiadas entre 400 y 500 familias con la introducción del agua, nosotros por medio del ramo 33 se introdujo el drenaje y gestionamos con el gobierno federal, con el Ejército la instalación de la compañía de la Guardia Nacional, que eso va a ser trascendente porque es la primera vez que está una compañía de la guardia nacional, se coordinan con la policía municipal para salir a campo. Entonces ya van a estar aquí de manera permanente. También estuvimos haciendo diferentes gestiones con la secretaria de caminos y transportes, para que nos reconocieran caminos rurales que no estaban reconocidos como caminos, fueron remozados por la secretaria federal, entre ellos “El Cañon Rosarito” pero fue una gestión que duró 9 meses.

¿Algunas obras se han cancelado debido a la actual situación? Y ¿Cuáles faltan por realizar?

Lo que se tenía proyectado que era los grandes puentes para poder conectar, que son muy necesarios, para poder conectar a la comunidad porque solamente tenemos uno y Rosarito ha crecido muchísimo, si es necesario pero como se atravesó toda esta situación y como es un recurso tripartita, Federación, Estado y Municipio, pues eso ahorita por lo pronto está detenido, esperemos que para el año que entra se contemple, la federación y se destine ese recurso para Rosarito porque es muy necesario, algo que nos va a facilitar mucho el cruce, que tenemos que atraviesa la carretera escénica y los puentes y cruces son esenciales.

¿El gobierno municipal solicitará algún préstamo a la banca, ante los pronósticos de una crisis severa para el próximo año?

Hasta ahorita no hemos pedido prestado a nadie ni participaciones adelantadas tampoco porque hemos estado ahorrando bastante, por ejemplo en la Secretaría del Bienestar, que no se están haciendo las típicas actividades, entonces lo que nos ahorramos con ese fondo hemos entregado becas, más o menos como medio millón de pesos, becas a estudiantes, me siento orgullosa ya que no somos como otros gobiernos que entregan solo a quienes pertenecen a su partido político, la convocatori es abierta para quien lo necesite. También pusimos 4 millones de pesos para entregar a pequeños y microempresarios para la reapertura de sus negocios y el mejoramiento de la economía por estos tiempos. Es algo que hemos estado haciendo, me siento orgullosa, nuestro tesorero es una persona con una gran experiencia y gran capacidad y somos el municipio que tenemos las finanzas más sanas de Baja California.

En materia de seguridad pública ¿Cuáles son los avances que se tienen? ¿Qué será diferente en el segundo año?

Lo diferente para el siguiente año es que no nos darán el Fortaseg a ningún municipio en el País, espero yo y en verdad nuestros diputados hagan la defensa, para recuperar ese recurso que es muy importante para los municipios, sobre todo en un municipio como el nuestro, el día de ayer estuvieron en la ciudad de México y aprobaron la segunda parte del Fortaseg, que son aproximadamente 4 millones de pesos, porque cumplimos con todo, hemos estado cumpliendo con todo, y destinando de la mejor manera el recurso para que nuestro cuerpo policiaco tenga unas mejores condiciones de trabajo, que fue un compromiso que hicimos en campaña de reivindicar la imagen de la policía que gozan de mala fama, y eso tiene que ir cambiando de manera gradual. Cuando entramos a gobernar, el secretario de seguridad ciudadana Francisco Arellano, es un hombre de gran experiencia y tiene muy claro cuáles son los cambios que queremos lograr en Rosarito con el cuerpo policiaco y hemos estado trabajando arduamente, y me incluyo porque yo tengo un acercamiento con la policía municipal que según, dicho por ellos mismos, nunca antes se había dado.

En cuanto a la inseguridad, con base a los resultados obtenidos ¿Ha disminuido o aumentado la inseguridad en el municipio?

A mi no me gusta hablar de inseguridad, yo prefiero hablar de seguridad, obviamente vivimos una situación complicada, en el mundo y en nuestro país, podemos dejar de lado la situación económica que hemos vivido en un sistema Neoliberal que afortunadamente ya se fue, que non era el interés primordial de este sistema el ser humano, nosotros privilegiamos al ser humano, ese es nuestro centro, todo lo que se hace y se haga es para el bienestar, de los mexicanos, es una situación complicada, obvio, el gobierno federal lleva 2 años de gobierno, nosotros apenas un año y el Gobierno Estatal ni siquiera había cumplido un año.

¿De qué manera afectará la operación de la Policía el anuncio de la cancelación del “Fortaseg”?

Es un recurso muy importante, ya compramos patrullas, cuatrimotos, motos, el campo de tiro, todo esto está siendo con el fondo de Fortaseg. Así que te darás cuenta de lo que afectará y lo que se dejaría de hacer sin este.

¿Habrá cambios en su gabinete en este segundo año de gobierno?

No creo, la verdad yo trabajo muy bien con los secretarios somos un grupo con gran armonía, gran coordinación y además me siguen el ritmo de trabajo, que no es fácil. No fueron compromisos ni políticos ni de nada, fueron perfiles que se eligieron para que funcionara el gobierno. Entonces ni un cambio por el momento al menos que ellos se quieran ir, y aun así yo les insistiría para que se quedaran.

¿Araceli Brown buscará la reelección?

Estoy trabajando en este 8vo. Municipio, por lo que yo fui electa, tratando de cumplir, no descarto la opción, pero el pueblo es el que pone y el que quita.

Estoy muy agradecida de verdad con la gran coordinación que hemos tenido con la ciudadanía, con el pacto social que hemos venido realizando, con el pacto social que cada vez se fortalece más. A mí me encanta el diálogo con la gente, hablar con mi pueblo y estoy agradecida, satisfecha con la labor de todos los que trabajan en este Ayuntamiento y sobre todo con mi hija, la mas chica que casi no la veo. Ella ha sabido aceptar con madurez que estoy en una misión.

Nombres

Andrés Manuel López Obrador- Maestro

Jaime Bonilla- Mi Valedor

Silvano Abarca- (Guarda silencio)

Fernando Serrano García- No me gusta la confrontación

Manuel Zermeño Chávez- Mi hermano

Laura Torres Ramírez- La hija del señor Hugo Torres

Norma Angélica Llamas Covarrubias- Mujer

Daniel Garduño Espinoza- Un pilar

Bernardo Saldaña- ¿Quién es?

Rafael Crosthwaite Reyes- Un empresario