El senderismo es una actividad de riesgo en Rosarito: Director de Protección Civil

Rosarito, B.C.- La práctica del senderismo o hiking puede convertirse en una pesadilla si los aficionados no toman las medidas precautorias para hacer sus recorridos por ello, se debe consultar a expertos para evitar incidentes, pues tan sólo en lo que va del año tres personas han tenido que ser rescatadas por los cuerpos de emergencia en Rosarito.



El Director de Protección Civil y Bomberos, Aroldo Rentería Quezada, consideró que el senderismo es una actividad de riesgo para quienes no conocen las rutas y deciden aventurarse, sobre todo en el cerro El Coronel, uno de los destinos más visitados, para esta práctica.



Dijo que en lo que va del año, tres personas han tenido que ser rescatadas en esa zona, ya sea por sufrir una lesión o por perderse en el camino y al llegar la noche no saben qué hacer para retornar hacia su destino.



Mencionó que si bien el cerro El Coronel está balizado, su grado de dificultad no es menor pero desafortunadamente la gente piensa que sí, y se aventuran sin ninguna guía que garantice su seguridad.

Rentería Quezada, recomendó a los practicantes no viajar solos y menos aun en una primera vez, porque el camino pudiera resultar peligroso por la orografía y los animales que habitan la zona.



No se puede arriesgarse de una manera aficionada ya que, en caso de algún contratiempo se deben tener las herramientas de comunicación y orientación para que los rescatistas puedan llegar a tiempo y así, evitar una desgracia”, explicó.

Mencionó que el senderismo es una actividad de moda, pero no se pueden dejar de lado los riesgos que conlleva, si no se tiene experiencia ni asesoría de profesionales, por lo que pidió a los practicantes, no arriesgarse si es que no viajan en grupo, ni siquiera en las zonas con menos riesgos.

El funcionario refirió que en Rosarito hay varias zonas balizadas, entre ellas El Descanso, El Médano, Cerro El Coronel y una muy básica que se localiza en el Parque Metropolitano.