Detectan autoridades casi 4 mil indigentes en Rosarito

Rosarito, BC.- Entre 3 mil 500 y 4 mil personas indigentes han detectado las autoridades de Rosarito en distintas zonas de la ciudad, lo que representa un serio problema para el Gobierno, ya que muchos de ellos se convierten en invasores de terrenos considerados como de alto riesgo.

El Secretario de Desarrollo y Servicios Urbanos del Ayuntamiento, Enrique Díaz Pérez, expuso que esto se ha convertido en un problema latente y se buscan soluciones adecuadas para atender el conflicto, ya que estas personas están invadiendo arroyos, puentes, derecho de paso y lotes baldíos, donde habilitan como pueden, sus viviendas.

Mencionó que este crecimiento de personas indigentes pudiera estar relacionado con la limpieza del Río Tijuana, de donde se desalojó a mucho de ellos, pero sólo es un factor ya que la cercanía con la frontera, hace que crezca la población que no encuentra las posibilidades de trabajo que busca y terminan en las calles.

Añadió que no todas las personas que invaden terrenos o viven bajo los puentes están sin trabajar, solo no han encontrado las condiciones para mejorar su calidad de vida.

Díaz Pérez, refirió que se preparan para limpiar los causes de los arroyos antes de la temporada de lluvia y por eso han notado que el número de personas indigentes se ha elevado considerablemente.

El funcionario indicó que, en algunas zonas se ha estado desalojando a los invasores, pero se busca alguna solución, dependiendo si son adictos o sólo buscan un techo para ellos y sus familias.