Desmantelan ambulancia de la Cruz Roja en Rosarito

ROSARITO.- Los robos continúan imparables en Rosarito, en esta ocasión la Cruz Roja fue la víctima luego de que a una de sus ambulancias le robaran la batería, mientras se encontraba estacionada a las afueras de sus instalaciones, ubicadas en el primer cuadro de la ciudad.

El Presidente del Consejo Directivo de la benemérita institución, Sergio Hernández Tovalín, dio a conocer que los hechos ocurrieron durante la madrugada de este viernes, cuando paramédicos notaron que cerca de la ambulancia había un vehículo tipo panel de la Policía Municipal con las puertas abiertas y sin personal que se utiliza para el traslado de reos, lo que llamó su atención.

Expuso que al revisar la ambulancia que se encontraba al lado de la patrulla, descubrieron que le hacía falta la batería.

El directivo señaló que otro vehículo particular de uno de los empleados de la institución también fue abierto, pero en este caso al parecer, no faltaba nada.

Hernández Tovalín lamentó el hecho, tras advertir que desafortunadamente no es la primera vez que la Cruz Roja es presa de los robos, aun y cuando se encuentra en la llamada “zona blindada”.