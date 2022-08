Derrame de aguas negras en depósito de IMAC en Rosarito contamina la playa

Rosarito, BC.- Los derrames de aguas negras que brotan de un depósito ubicado en la parte trasera del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Rosarito (IMAC) y que se presume da servicio a estas oficinas, son constantes y contaminan a su paso la arena y aguas del mar, que se localizan en esa parte de la ciudad.

Residentes del lugar, indicaron que sobre todo cuando hay mucha gente, es común ver que las aguas negras se desbordan, provocando fétidos olores a su paso y dejando sólidos en la calle y arena de la playa contiguas a estas oficinas.

El depósito se encuentra ubicado sobre la calle Sauce y tapado sólo con una piedra y aunque en algún momento el ex director del IMAC Enrique Salceda, indicó que estos derrames no eran provocados por el instituto, el depósito que se encuentra donde terminan sus instalaciones, por lo que no se trata de una alcantarilla, pues más bien parece un cajón de depósito de drenaje, que no está conectado a la calle.