Delegación Primo Tapia presenta derrame de aguas negras en Rosarito

Rosarito BC.- Un grave problema de derramas de aguas grises y hasta negras, es el que presenta la Delegación de Primo Tapia, ubicada al Sur de Rosarito, ya que casi todas esta demarcación carece del servicio de drenaje, expuso el delegado Juan José Serna Aparicio.



Expuso que la mayoría de las viviendas de esa localidad, cuentan con fosas sépticas para capturar el agua ya utilizada, pero el costo por vaciarlas en pipas es alto y no todos están dispuestos a realizar el gasto de manera periódica, por lo que optan por vaciar las aguas grises y hasta negras directamente a las calles.



El funcionario refirió que de acuerdo al reglamento, esta acción está prohibida y es sancionada pero aún así, la gente se arriesga a tirarla en las calles, afectando los caminos y contaminando el suelo.

Tratamiento de aguas

Explicó que en Primo Tapia, solo existen dos plantas de tratamiento de aguas, pero son de fraccionamientos particulares y el resto de las colonias, carecen del servicio de drenaje, lo que representa un verdadero problema, debido a los derrames de aguas.



Serna Aparicio, comentó que los problemas se acentúan en aquellas zonas de mayor población, como lo son La Ladrillera y Fundadores, donde continuamente se ven las aguas correr en las calles.



El problema dijo, es que no hay suficiente personal para inspeccionar que estas prácticas no se realicen y se sancione a quien lo haga, por lo que, por ahora no se ve alguna solución inmediata.