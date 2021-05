Deja evento en lienzo charro de Rosarito un lesionado

Rosarito, BC.- Lleno de basura luce el lienzo charro de Rosarito, luego de que el domingo se organizara un evento llamado Rodeo Super Bull, en el que resultara lesionado un hombre que tuvo que ser atendido por paramédicos de la Cruz Roja, ya que no se contrató servicio de ambulancia, a pesar de que el evento fue masivo.

El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja, Conrado Hernández, expuso que por fortuna había una ambulancia disponible a esa hora para brindar atención a la víctima, quien sufrió fractura en una de sus piernas, por lo que fue necesario trasladarlo al Hospital General, para su atención.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Lamentó que se autoricen eventos de alto riesgo, sin que se contratara una ambulancia particular por parte de los organizadores.

Consumo indiscriminado

El evento se manejó en su publicidad como gratuito, con música en vivo y ambiente 100% familiar, pero la cantidad de envases vacíos de cerveza y empaques de las mismas, hablan del consumo indiscriminado de ellas.

EL IMPARCIAL solicitó entrevista con el Secretario General del Ayuntamiento, José Luis Alcalá, pero no obtuvo respuesta, para conocer sobre los permisos autorizados y por qué no se contrató una ambulancia particular, como se obliga para cualquier evento masivo y además, quién tendrá la obligación de limpiar el lugar.