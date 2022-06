Cruz Roja de Rosarito celebra Día del Socorrista

Rosarito BC.- Cuando se quiere, ¡se puede! Miguel Ángel Casillas Navarro, hoy es uno de los 24 paramédicos que hay en la Cruz Roja de Rosarito, él tiene 61 años pero apenas 7 como socorrista, actividad que lo llevó a retomar los estudios desde preparatoria para poder subir a una ambulancia y salvar vidas.

Médico Isaac Meza



Este viernes, se celebra el Día del Socorrista, festejos que iniciaron desde muy temprana hora con una ceremonia religiosa y después llegó la entrega de uniformes y reconocimientos y por supuesto, Miguel Ángel también recibió uno por el esfuerzo diario y la perseverancia que tuvo para lograr ser un paramédico.



Casillas Navarro, explica que durante muchos años fue comerciante, vendiendo todo tipo de productos y luego se interesó en el rescate acuático haciendo labores de salvavidas y ahí fue donde le entró el gusto por aprender más sobre primeros auxilios.

Primera traba

Se enteró que en la Cruz Roja podría aprender sobre urgencias médicas, pero la primer traba que tuvo que librar fue estudiar la preparatoria para después, cursar la capacitación como paramédico.

Pensé que iba a estar por un rato, pues tenía algunos negocios, pero cada vez me gustó más ser paramédico y ya tengo 7 años y de tiempo completo, pero espero todavía durar un poquito más”

Dice emocionado.

No me canso, me encanta estar aquí, menciona, e incluso esta por recibirse como enfermero, pues la idea de poder ayudar a alguien lo emociona todos los días y por supuesto cuanta con el apoyo de su familia.

Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos, se distinguió a Isaac Meza, quien desde muy joven participó con la Cruz Roja, convirtiéndose en paramédico y luego en médico, pero nunca se ha alejado de esta institución ya que, forma parte del consejo directivo.

De los más reconocidos

Antonio Alfaro Figueroa, quien trabaja en la Dirección de Bomberos de Tijuana, fue uno de los más reconocidos ya que es paramédico voluntario en la Cruz Roja de Rosarito y además forma parte del equipo especializado en rescates vehiculares y con cuerdas.

A través de Rhino Rescue, ofrece talleres de capacitación no solo a bomberos y paramédicos de la región, sino de otros estados del País.

Conrado Hernández Tovalín, presidente del Consejo Directivo en Rosarito, reconoció el trabajo de los paramédicos y la entrega que demuestran para salvar vidas y advirtió que quien viste el uniforme rojo de Cruz Roja, se queda con él para siempre.