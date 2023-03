Consideran playa centro de Rosarito, como no apta para el recreo

Rosarito, B.C.- La playa centro de Rosarito, sigue considerada como no apta para el recreo debido a que todavía no concluyen los muestreos de la calidad del agua y no se sabe si estarán listos antes de que inicie el periodo vacacional de Semana Santa.

El Comisionado Estatal de la Coepris, Erwin Areizaga Uribe, explicó que las condiciones del clima a causa de las lluvias, no ha sido posible concluir los muestreos para determinar si el agua del mar de encuentra apta para el recreo en la playa de Rosarito.

Calidad del agua

Mencionó que por normatividad se tiene que esperar a que no haya lluvias para realizar los muestreos y así, obtener un resultado final que permita conocer la calidad del agua, pero no hay certeza de que éstos se encuentren listos antes de la Semana Santa.

Hoy por hoy, sigue la suspensión de la actividad en las playas tanto en Tijuana como en Rosarito, vamos a tratar de estar listos para la Semana Santa, pero si no hay un resultado contrario a lo que generó la suspensión de actividades en la playa, sin importar que se trate de un periodo vacacional, se tendrá que mantener la suspensión”, puntualizó.

Areizaga Uribe, dijo que se está a la expectativa pues si bien se pretenden realizar los últimos muestreos la próxima semana, todo dependerá de que el clima lo permita, pues se deben seguir los lineamientos para tener resultados confiables sobre la calidad del agua.

En diciembre pasado, la Cofepris informó que la playa centro de Rosarito había sido la única de las 259 playas del País que fueron monitoreadas por la dependencia que no pasó las pruebas de calidad del agua y desde entonces, esta playa fue catalogada como no apta para la recreación, ya que sus niveles de contaminación superaron los 200 enterococos por cada 100 mil mililitros permitidos.

Sin embargo, en la playa no se colocaron letreros de advertencia y aunque ha sido poca la asistencia a las playas de Rosarito, la gente ingresa al mar sin conocer su grado de contaminación.