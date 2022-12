Coepris realizará en enero muestreos en playas de Rosarito por contaminación

Rosarito, BC.- A partir del mes de enero se realizarán nuevos muestreos en las playas de Rosarito, luego de que éstas resultaran con calificación reprobatoria y fueron consideradas como no aptas para el recreo, explicó Erwin Jorge Areizaga Uribe, comisionado de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris).

Dijo que los muestreos estarán permanentes hasta el mes de marzo para determinar y evaluar la evolución de los resultados emitidos por la Cofepris, quien determinó que la playa centro de Rosarito presentaba niveles por arriba de los 200 enterococos, que hacen peligroso su uso recreativo.

Mencionó que además integrantes del Comité de Playas Limpias, organismo que reúne a diversas dependencias relacionadas con el tema del medio ambiente, estarán haciendo recorridos para determinar las acciones que en conjunto se deban realizar para disminuir los índices de contaminación en las playas de este municipio.

Tijuana debe integrarse al comité

Consideró que es oportuno el llamado de la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, para que Tijuana se integre al Comité de Playas Limpias de Rosarito, porque hay una importante fuente de contaminación de fraccionamientos de aquel municipio, pero también se evalúan las zonas que son utilizadas para la crianza de animales y que no tienen un manejo adecuado de los desechos de los mismos, que pueden parar en arroyos que van directamente al mar.

Las playas de Rosarito fueron las únicas en el País, que no aprobaron los muestreos, por lo que se recomendó su cierre por parte de la Cofepris, para el uso recreativo, pero en un recorrido realizado, se constató que no hay letreros que prohíban el paso a la playa.