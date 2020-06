Celebra Rosarito 25 de su municipalización

Rosarito, BC.- El combate a la inseguridad y la violencia que ha ido escalando en los últimos años, es la gran deuda que los gobiernos tienen con el pueblo rosaritense, resaltó Jorge Villanueva, presidente del Comité Promunicipio.

Rosarito cumple este día 25 años de su municipalización, y como todos los años, integrantes de esta agrupación formada ex profeso para este fin, se reunió junto al obelisco creado para conmemorar esta fecha y ofrendar un ramo de flores.

Jorge Villanueva explicó lo trascendente que fue para Rosarito independizarse de Tijuana, y los logros que se han obtenido desde entonces para formar la ciudad en la que se convertido este municipio.

Dijo que recientemente se logró ganar a Ensenada el pleito limítrofe que ambos municipios sostenían, lo que representa un gran avance, pero ahora el tema de inseguridad roba la calma a la población.

Mencionó que desafortunadamente la criminalidad no se ha combatido, y no se trata de a quién le toca hacerlo, refiriéndose a los gobiernos, sino que no se ha hecho.

En el evento, también estuvo presente la alcaldesa Araceli Brown, quién dijo que su padre, Sergio Brown, participó activamente en el movimiento que llevó a la municipalización de Rosarito.