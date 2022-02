Carnaval Rosarito 2022: Inician festejos con desfile de vehículos adornados

Rosarito, BC.- Con un desfile de una docena de vehículos adornados, algunos de ellos solo con globos, arrancó el Carnaval Rosarito 2022, el cual se extenderá hasta el próximo domingo 27.

La caravana desfiló sobre el bulevar Benito Juárez, acompañados de un grupo musical sobre la tarima de un tráiler y sin las tradicionales comparsas que dan alegría y color en estas fiestas.

Un tramo del bulevar fue cerrado a la circulación a la altura de la Zona Turística, donde se colocaron juegos mecánicos, módulos para venta de alimentos y bebidas así como otros artículos, además de escenarios donde habrán de presentarse espectáculos musicales.

La tarde de este jueves, primera de carnaval, no hubo muchos asistentes para contemplar el desfile y la zona de puestos se encontraba casi vacía, no así el bulevar Benito Juárez que lució con un tráfico muy lento la mayor parte del día ya que no solo hay limitaciones de tránsito en la zona turística, sino además hay cierres parciales en varios puntos debido a trabajos de reparación por parte de la Cespt y de obras públicas del Ayuntamiento.