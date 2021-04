Candidato independiente Serrano quiere hacer campaña sin criticar

Playas de Rosarito.- Tras recibir su solicitud de registro como candidato independiente ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) para contender por la Presidencia Municipal de Rosarito, Fernando Serrano García, presentó la planilla que lo acompañará.

Durante un evento organizado con sus seguidores, Serrano García, resaltó que no hará una campaña criticando a los demás, porque no se vale, ya que quien critica es la ciudadanía y esta siempre tiene la razón.

“Los que van a juzgar son ustedes, ya que el pueblo es el que quita y pone, y quien gobierna”, puntualizó.

Dijo que pedirá el apoyo de todas las personas que están desilusionadas y no quieran votar, porque dicen que las cosas no van a cambiar, a ellas les diré que este proyecto sí va cumplir, pues no prometerá lo que no va a cumplir, aunque implique perder votos.

Agregó que si bien ha sido parte del Gobierno, está consciente que hay muchas cosas que no se cumplen y eso “no lo puedo aceptar”, por lo que dijo, su gobierno será sencillo pero cercano a la gente.

En la planilla se registró a Suldma Beltrán, a la Sindicatura y en las regidurías, Silvano Abarca, Karely Leal, Arnoldo Olivarría, Evelia Justo Trinidad y Guillermo Llamas.