Cancha deportiva en Rosarito se convierte en sitio delictivo y piden demolición

Rosarito BC.- En un nido de maleantes se ha convertido la cancha deportiva de la colonia Los Ramos, único espacio recreativo con el que cuenta el lugar, por ello residentes piden que sea demolido y en su lugar se construya un centro comunitario que podría ser de mayor provecho.

Tomasa Martínez, presidente de colonos, explicó que esa situación ya ha sido expuesta a las autoridades municipales, pero no se ha hecho nada al respecto a pesar de que los niños no pueden jugar en el sitio ya que corren peligro, debido a que por la forma en que fue construida la cancha no hay visibilidad de lo que ocurre dentro de ella.

Foto: Carmen Gutiérrez

Comentó que las autoridades se han comprometido a rehabilitar el lugar, incluso a demolerlo, pero pasan los meses y todo sigue igual o peor, porque las canchas han sido tomadas por los vagos para drogarse y encender todo tipo de basura en su interior, lo que representa un problema más, ya que se podría causar un incendio que afecte a las familias.

El lugar está todo graffiteado y parece abandonado, lo peor de todo es que los niños no tienen donde jugar y se ven obligados a hacerlo en las calles, donde también hay riesgos”

Dijo.

Pésimas condiciones

Por su parte, Sugey Morales, integrante del comité de colonos, comentó que anteriormente los residentes se organizaban para limpiar la cancha de basura e incluso la pintaron varias veces, pero de nada sirvió porque ahora el lugar está en pésimas condiciones.

Reiteró que ese lugar es ahora un peligro para los niños, por eso quieren que el gobierno lo derribe y que se construya un centro comunitario y afuera se coloquen juegos, ya que hay mucha gente que requiere de capacitación para emprender algún negocio personal que les permita generar recursos.

Dijo que la cancha fue construida en un mal lugar porque esta a pie del cerro y la tierra cae continuamente al sitio, pero eso no es lo peor, sino la manera como fue construida, ya que no hay visibilidad hacia dentro e incluso la puerta de entrada no tiene visión.

“Está peligroso, llegan los drogadictos a graffitear, pero las autoridades dicen sí a las peticiones de mejoras, pero no dicen cuándo harán los trabajos”, comentó.

Mejoras de la colonia

A su vez, María Isabel González, quien también pertenece al comité de vecinos, consideró que aunque hay buenos proyectos para mejoras en la colonia, no se ha visto el interés del gobierno, pues se sienten abandonados ya que ni siquiera se ha podido resolver el problema de la cancha, menos aun se han logrado otros beneficios.

Foto: Carmen Guitérrez

Mencionó que hace más de un año, las autoridades se comprometieron a rehabilitar las canchas, pero nada ha cambiado y los niños no tienen un sitio seguro para jugar, por lo que consideró que lo mejor será que se derrumbe la cancha y se erija un centro comunitario, que todos puedan cuidar y que no sea un lugar para los delincuentes.