Cabildo de Rosarito busca regresar servicios a las oficinas de CEDH

Rosarito BC.- Regresar los servicios de las oficinas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), es el objetivo de la regidora Karely Leal Ramos, quien preside esta comisión en el Cabildo y asegura que hay voluntad para que se reinstalen este año.



La edil independiente, explicó que ha sostenido varias reuniones con Miguel Mora, presidente estatal de la CEDH, quien reconoció que por falta de presupuesto se tuvo que prescindir de las instalaciones que se tenían en Rosarito, pero para este año 2022 existe el compromiso de retomarla.



Leal Ramos, expuso que la CEDH ya no cuenta con un espacio físico para establecer sus oficinas en el municipio, por lo que solicitó un lugar que pudiera ser proporcionado por el ayuntamiento y esa es la tarea en la que se está avocando.

Espacio de instalación

Detalló que si bien ellos están en la búsqueda de un espacio para instalarse, por ahora no existe y no se descarta que las oficinas incluso pudieran establecerse en el Palacio Municipal, pero todavía no hay fecha para ello.



La edil, dijo que es importante que este servicio regrese a Rosarito, pues si bien hay módulos móviles que se instalan y además existe la posibilidad de poner las quejas vía electrónica y a través de las plataformas en la Internet, desafortunadamente no todos los afectados tienen la posibilidad de acceder a ellas, y menos viajar a Tijuana a presentar sus denuncias.