Buscan mantener en matrícula a todos los alumnos de Rosarito

Rosarito, BC.- La indicación es mantener en matrícula a todos los alumnos, incluyendo a quienes por alguna razón no se han podido contactar y que están inscritos en el presente ciclo escolar, expuso la Delegada de la Secretaría de Educación en Rosarito, Brenda Ayala Arenas.

Sin revelar cifras, Ayala Arenas, refirió que hay casos donde no ha habido respuesta por parte de los alumnos o sus padres, pero hasta el momento la indicación es que permanezca activo el estudiante, hasta en tanto no se dé una indicación contraria, considerando que no ha habido clases presenciales.

“Hay padres de familia que no se han reportado, a pesar de que los maestros de las escuelas y directores han hecho uso de diversos medios de comunicación, para tener este contacto, pero también hay estudiantes que no han entregado sus trabajos”, explicó.

La funcionaria agregó que en el nivel secundaria se tuvo algunos problemas para cubrir el total de las plazas de maestros, pero en estos días se podrá atender prácticamente todo el faltante de profesores, que representaba un 5%, pero que ha sido cubierto durante este tiempo incluso por los directivos del plantel.

Mencionó que está por concluir el primes trimestre del ciclo escolar y considerando la situación atípica, a consecuencia de la pandemia se han generado criterios para evaluar y por ahora no han sido modificados.