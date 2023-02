Buscan comprar cámaras de vigilancias funcionales en Rosarito

Tijuana, Baja California.-Las cámaras de vigilancia que el Consejo Coordinador Empresarial de Rosarito donó hace apenas 2 años para ampliar la vigilancia en la ciudad no sirven, por lo que se creará un comité para adquirir nuevos equipos que puedan ser funcionales y coordinados con el C4, explicó el presidente del organismo, Gustavo Torres.



Detalló que en ese entonces se adquirieron diez cámaras de vigilancia, las cuales se colocaron en distintos comercios de la zona centro de la ciudad, pero si bien funcionan, solo se puede ver lo ocurrido en tiempo real, lo que no sirve de mucho al momento aportar evidencias sobre la comisión de un delito.

Cámaras no graban información



El dirigente empresarial dijo que el proveedor del sistema no les indicó que solo se proyectarían las imágenes en tiempo real y que no se podía grabar, algo que es indispensable, pues de nada sirve ver lo que ocurre si no se puede almacenar para buscar evidencias.



Ante ello mencionó, que se creará un comité para adquirir nuevos equipos, pero en esta ocasión se pedirá a la coordinación del C4 que se involucre para comprar cámaras que sí puedan ser funcionales para lo que se requiere, algo que urge porque las cámaras se colocaron en puntos cruciales de la ciudad.

En el 2020 se anunció la colocación de 10 cámaras de videovigilancia con una inversión superior a los 700 mil pesos, recursos aportados por el sector empresarial y que estas estarían instaladas en comercios cercanos a escuelas y parques públicos.