Busca recaudar 5 mil juguetes el DIF Rosarito

Rosarito, B.C.- La meta del DIF Municipal de Rosarito es recaudar 5 mil juguetes que serán repartidos a los niños el próximo 6 de enero, Día de los Reyes Magos, por lo que ya se instaló un módulo de acopio en las instalaciones de la paramunicipal.

Ernesto Díaz Pérez, director de la dependencia, explicó que se está pidiendo a toda la comunidad que se una a esta causa, ya que los obsequios se entregarán a los niños de las colonias menos favorecidas.

No bélicos

Detalló que se solicitan juguetes nuevos para niño y niña, que no sean bélicos y que en caso de que utilicen pilas, no las pongan y no llevarlos forrados.

Dijo que esta colecta se realiza todos los años y ha tenido muy buena respuesta, por lo que se espera que este año no sea la excepción, ya que es una manera de contribuir para ver sonreír a los niños.

El funcionario, mencionó que se puede llevar desde un regalo, pues la idea es reunir 5 mil antes del 15 de diciembre, cuando se pretende cerrar la colecta, para después organizar los festejos del Día de Reyes, donde serán entregados.

Para mayor información, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 664-699-3406 y 6-12-60-77 extensión 101.