Aún sin certificar al 100% policías de Baja California: Hernández Niebla

Rosarito, BC.- El plazo para que las policías de los distintos municipios del Estado cuenten con el Certificado Único Policial (CUP) vence el próximo 12 de marzo, pero hasta el momento ninguno de ellos ha cumplido con el 100% de las certificaciones, lo podría derivar en la baja de los agentes que no cuenten con ella.

Juan Manuel Hernández Niebla, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública en Baja California (Ccspbc), explicó que de acuerdo con los números del secretariado ejecutivo nacional, Rosarito era el que menos porcentaje de policías certificados tenía, con apenas el 39%.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero tuvo contacto con Julio César Parra, administrador de la Policía de Rosarito, quien solicitó su apoyo para que se pudieran ingresar datos al secretariado, pues asegura que su porcentaje es mayor y que llegará hasta el 93%, pero por el momento se desconoce el porcentaje real.

En el caso del resto de los municipios, Tijuana presenta un 64% de avance; Tecate 72%; Ensenada con el 76% y Mexicali 93%.

Hernández Niebla mencionó que no habrá ampliaciones al plazo, pues de acuerdo con el secretariado ha habido mucha negligencia por parte de los municipios y aunque se buscó la posibilidad de aumentar el plazo, la respuesta fue, no.

“Sería catastrófico el hecho de que se procediera a dar de baja a los policías”, advirtió.

Explicó que el proceso de certificación lleva cuatro pasos: proceso de evaluación de control y confianza, evaluación de competencias básicas o profesionales, la evaluación del desempeño académico y la formación inicial o su equivalente, requisitos para su permanencia en las corporaciones.

El problema dijo, son los policías antiguos que no han sido certificados, pues por ejemplo en el caso particular de Tijuana, muchos policías comerciales se convirtieron en policías en activo y los comerciales no habían ido a la academia y la autoridad no tomó acciones al respecto.

Refirió que hay preocupación porque se cuenta con pocos policías y si no se les da las capacitaciones y preparaciones adecuadas, nos quedaremos con menos por la falta de certificación.