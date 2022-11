Atendió Inmujer Rosarito más de mil casos de violencia en 2021

Rosarito, B.C.- Más de mil atenciones se brindaron a mujeres violentadas durante el 2021, a través del Instituto Municipal de la Mujer (Immujer) en Rosarito y de acuerdo con la directora Stephanie Gay Pequeño, una de las áreas donde más ha crecido la atención tras la pandemia, es la jurídica.

La funcionaria explicó que aún no se tienen estadísticas de este 2022, ya que se hizo un primer corte al mes de junio, pero todavía no se han anexado los datos de estos meses, pero aseguró que cada vez hay más demanda de servicio.

Agregó que el 2021 se atendieron 786 personas en el área de sicología y 298 en asesorías jurídicas, este último ha tenido mayor demanda ya que en el periodo de mayor alerta por la pandemia, las afectadas no estaban denunciando pues tenían el agresor al lado y no era posible la atención presencial, pero no precisó en qué porcentaje aumentó.

Violencia extrema

Dijo que esta oficina solo cuenta con una psicóloga y una abogada para brindar el servicio, pero se trata de cumplir con las metas previstas, considerando que muchas de las mujeres que llegan a esta instancia, han sufrido violencia extrema.

La funcionaria que los casos que más predominan, son los traslados de mujeres hacia los albergues semi temporales en Ensenada y Mexicali, ya que en Rosarito no existe un albergue para ello, o se les apoya para regresar a sus lugares de origen, donde tienen su red de apoyo.

Comentó que ahora el instituto cuenta con dinero para ayudar a las mujeres a retornar a su lugar de origen, por lo que este año se aumentó un 119% el presupuesto a la paramunicipal, en comparación con el año pasado y se han destinado más de 82 mil pesos para apoyos sociales, algo que antes no se hacía.

Precisó que a los albergues solo se envía a mujeres violentadas en situación extrema, mientras que al resto se les apoya con sesiones en el área de sicología, para ser empoderadas y puedan salir del círculo de violencia en el que se encuentran.