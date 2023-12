Aracely Brown solicita licencia para ausentarse de su cargo hasta enero 10

Rosarito, B.C.- Aracely Brown Figueredo, alcaldesa de Playas de Rosarito, presentó ante el pleno del Cabildo una solicitud de licencia para ausentarse del cargo por 13 días, a partir de hoy y hasta el 10 de enero.

Durante la exposición de motivos manifestó que debía dejar la Presidencia Municipal para ocuparse, en su calidad de ciudadana, de otros asuntos.

La Primera Edil informó a los miembros del Cabildo sobre su propuesta de dejar en su lugar al regidor, José Félix Ochoa Montelongo, "para que se quede estos días que estaré ausente cumpliendo con otro mandato del pueblo".

Cuestionada luego de la sesión de Cabildo, Brown Figueredo aseguró que Laura Torres, quien se perfila como la candidata de la alianza Morena-PES-PVEM-FXM, a la Alcaldía de Rosarito, aseguró que ella no la representa.

Ustedes creen que ella me va a representar a mí, a mí no me representaría ella nunca, si nosotros luchamos por derrocar el poder económico y separarlo del poder político, que eso es lo que nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador nos ha enseñado", expuso.