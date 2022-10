Araceli Brown destaca regularización de la tierra

Rosarito BC.- La regularización de la tierra que beneficiará a casi 100 colonias en Rosarito, es de acuerdo a la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, el logro más importante que ha tenido su gobierno ya que este municipio es uno de los que más tierras ejidales tiene y la mayoría de los fraccionamientos fueron creados con esas tierras.

A un año del primer informe de gobierno del IX ayuntamiento y tres encabezando el gobierno municipal, la alcaldesa refiere que además llegarán recursos por parte de la federación para realizar obras de recuperación de espacios como lo son algunos parques que estaban muy deteriorados.

Brown Figueredo, asegura que sigue siendo activista social, pues no se ha despegado de las luchas y el tema del agua esta vigente en Rosarito, ya que si bien no se logró la municipalización, se espera que se conforme una dirección por parte de la Cespt para la atención de los rosaritenses.

En entrevista con periódico Frontera, la primera edil, también habló de su personalidad y que le entretiene pelearse en redes sociales con los cibernautas, mientras que del senador Jaime Bonilla, dijo que lo estima pero que cada quien trae su proyecto político.

¿A UN AÑO DE HABER INICIADO TU SEGUNDO PERIODO CUALES SERÍAN LOS PRINCIPALES LOGROS EN ESTE ÚLTIMO AÑO?

La regularización de la tenencia de la tierra, para mi es uno de los principales logros, porque es un compromiso que teníamos desde el 2018 ya que como ciudadana durante la campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador le hice la petición por el conflicto tan grande, no nada más en Rosarito, sino en Baja California, pero Rosarito es uno de los municipios donde más tierras ejidales tenemos.

Tenemos cuatro ejidos y los fraccionamientos, la mayoría son de tierras ejidales que no estaban regularizadas, o no están porque apenas empezó el proceso de regularización, pero tampoco había las condiciones para hacerlo, por lo que se generaron éstas.

Hay coordinación con el Gobierno del Estado, para dar solución a los problemas que estaban rezagados y se ha avanzado por que la Gobernadora (Marina del Pilar Ávila) puso a disposición a su coordinador de gabinete y secretarios.

También hay coordinación con la federación a través de Insus, el Registro Agrario Nacional y todo ello permite ofrecer a la ciudadanía la regularización de la tenencia de la tierra, que abarca a casi 100 fraccionamientos.

ADEMÁS DE LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA ¿CUÁL OTRO CONSIDERAS TU PRINCIPAL LOGRO EN ESTE ÚLTIMO AÑO?

ción, es uno de los logros más grandes porque estamos hablando de casi la mitad de nuestro presupuesto anual, en inversión pública para la recuperación de espacios más lo que se trabaja para lograr un porcentaje extra para seguridad ciudadana.

Estamos presentando proyectos a la federación, para el programa Municipios en Construcción de Paz y recuperar los espacios públicos.

Mi compromiso en los dos primeros años de gobierno fue trabajar el doble, es decir de dos años que parecieran 4, aunque pienso que trabajé como seis, pero en este gobierno no fue mi compromiso trabajar el doble, pero aporto mi tiempo para dejar un legado importante.

Lo que pasó con muchos integrantes de la 4T, fue que pasaron de ser personas activistas o de señalar al gobierno a estar en el gobierno ¿Cómo fue para ti ese cambio?

Sigo siendo activista, sigo siendo luchadora social, no me he despegado de las luchas y por eso trabajo coordinadamente con el Estado, porque yo estoy gestionando constantemente, el tema del agua es un gran tema en Rosarito.

No logramos hasta ahorita la municipalización, sin embargo sí logramos la coordinación de manera directa con la Gobernadora, quien ha demostrado disposición, pero yo me he convertido en una gestora en todas esas necesidades que tenemos y atiende el Estado.

Eso es parte de la lucha social y ahí no pienso despegarme nunca, porque es parte de mi naturaleza.

AL ESTAR EN ESTE CARGO DE REPENTE SE VE SUSCEPTIBLE A LAS CRÍTICAS ¿TE MOLESTAN LAS CRÍTICAS?

El 90% no y el 10% sí, a veces sí se me hace molesto porque yo tengo una entrega y es visible, entonces cuando dicen que no trabajo y que no hago nada digo yo, no, no inventes ¿cómo, no se dan cuenta?

Entiendo que son mis adversarios y que hay mucho perfil falso y son gente que no apoya al gobierno de la cuarta transformación, aunque muchas veces el adversario está en casa, eso lo tengo claro, sin embargo a veces sí ese 10% de molestia, porque también para mis hijas para ellas es muy sentida la crítica.

Yo me he ausentado de mi familia para poder entregarme a mi trabajo, y lo hago de convicción como parte de la formación política, ése es el compromiso y esa es mi verdadera herencia que mi padre me dejó.

Soy yo la que contesta en el Facebook, también el WhatsApp, y a veces me entretengo, no quiero perder esa esencia porque esa soy yo, el discutir para mí es muy sano, hay quienes no lo ven bien, pero para mi es sano porque algo positivo arroja y además es la defensa de tus ideas y eso no lo quiero perder. A mi me gusta.

¿EN ESTE ÚLTIMO AÑO SIENTES QUE FALLÓ O TE FALTA ALGO O NO PUDISTE HACERLO?

Tiempo. El tiempo es relativo, pero corre muy rápido, los procesos de gestión con la federación y el Estado son más lentos.

Se avanza poco en comparación de lo que se avanza y el ritmo de trabajo que tenemos en el municipio, mi equipo de trabajo me ha agarrado el ritmo y vamos en progreso y ese paso acelerado se entiende que el Estado no lo traiga, porque tiene otra dinámica, al igual que la federación.

Y escucho a la gente, sé que ese servicio antes no se tenía y no es presunción, es una realidad.

¿QUÉ LE FALTA HACER Y NO HA PODIDO CONCRETAR?

Nosotros, los que venimos de la oposición pensamos muchos años cómo queríamos hacer un gobierno y tuvimos muchos años para pensar, entonces lo que hacemos ahora es accionar actividades que se puedan hacer con ideas o propuestas de gobierno.

Uno de los proyectos que va avanzando y que pronto vamos a ver con más claridad es el bulevar Benito Juárez, yo no puedo comprender cómo en todos estos años no pudiera tener banquetas dignas o no sea un bulevar digno para recibir a nuestros visitantes.

Siempre se había remodelado nada más en unas cuadras, cuando este bulevar es toda una avenida comercial por donde transitan los visitantes, abrir este abanico no ha sido fácil, pero se va avanzando.

¿HUBO ROMPIMIENTO CON EL SENADOR JAIME BONILLA?

Yo le tengo una gran estima y agradecimiento por el apoyo que siempre me ha dado, no hay ningún rompimiento, él trae su propia dinámica con la política y yo la mía, yo me centro en el trabajo con mi gobierno, no en los asuntos meramente partidistas o de grillas, no, yo soy muy buena para eso y me gusta la grilla, pero mi tiempo lo he utilizado y canalizado para el progreso de la comunidad.

¿PIENSA EN UNA REELECCIÓN?

La política es incierta, en la política no se es hasta que se es, y es como el beisbol esto no se acaba hasta que se acaba, entonces no se sabe , pero todos los días trabajo para que ganemos, eso sí, ahí si tengo yo la certeza porque le he apostado por más de 30 años a la transformación.

Tenemos que ganar en el 2024 la presidencia de la república, el congreso, el senado, los municipios y diputaciones locales. Tenemos que ganar para seguir construyendo el proyecto.

¿CÓMO ES SU RELACIÓN CON LA GOBERNADORA MARINA DEL PILAR ÁVILA Y QUÉ LE HA PEDIDO ESPECIALMENTE PARA ROSARITO?

Tenemos una relación extraordinaria, me llevo muy bien con ella, cuando veo que no hay un avance en un tema y si es necesario que ella sepa lo que está pasando, se lo comento, pero procuro no dar lata.

Del tema del agua, ella tiene conocimiento y está gestionando inversión para Baja California, ya que el agua es un tema que agobia a nuestro Estado, no solo a Rosarito, le he pedido la Dirección de Cespt, para este municipio, eso es algo en lo que he estado insistiendo y que se comprometió en presupuestarlo.

Creo que nos merecemos que exista la atención directa para los rosaritenses sin la necesidad de ir a Tijuana, por eso nos independizamos.