Analizan nuevas rutas de transporte para fraccionamientos en Zona Sur de Rosarito

Rosarito, B.C.- Abrir nuevas rutas de transporte para que den servicio a cuatro fraccionamientos en la Zona Sur de Rosarito, es un tema que ya se analiza luego de la petición que se hizo al Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), indicó el delegado en este municipio, Antonio Serret Rodríguez.

El funcionario detalló que se trata de los fraccionamientos Mar de Calafia, Volcanes 3 y Misión del Mar 2, cuyos representantes están solicitando el servicio, en algunos de ellos ni siquiera hay infraestructura pero se buscará emparejar las calles para que pueda llegar el transporte público.

Mencionó que ya se han tenido reuniones al respecto con la Cespt y la Sidurt así como con el Delegado de Primo Tapia, Juan José Serna, para iniciar con los trabajos de rehabilitación de calles a fin de que puedan operar las nuevas rutas en esas zonas que se tienen muy abandonadas.

Te puede interesar: Revelan estudios niveles de contaminación en playas de Rosarito son aptas para recreación

Por otra parte, Serret Rodríguez, refirió que también se han recibido solicitudes para que algunos transportistas del servicio público cambien de modalidad, pero puntualizó que en este municipio no está considerado ningún cambio de modalidad.

Explicó que por ejemplo algunos permisionarios tenían unidades tipo pick up para carga y ahora quieren cambiar a taxi libre, pues aseguran que no es rentable el servicio, pero insistió en que no es factible por ahora el cambio de las 38 unidades solicitadas.