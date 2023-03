Alertas de viaje golpearán turismo de Rosarito en Spring break

Rosarito BC.- Este fin de semana inicia la temporada de vacaciones de spring break, pero las alertas de viaje golpearán el flujo de turismo a Rosarito, ya que la percepción de inseguridad afecta sobre todo por los actos violentos que se viven en algunas zonas del País.

César Rivera González, presidente del Comité de Turismo y Convenciones de Rosarito, explicó que si bien la más reciente alerta de viaje emitida por el gobierno norteamericano afecta particularmente a la zona del Caribe, en Rosarito está vigente una alerta de precaución, lo que repercute en la asistencia de springbreakers.

Mencionó que este año los jóvenes americanos no llegarán en grupos sino por su cuenta, lo que hace suponer que su presencia será menor y además no se organizaron grandes eventos musicales para que fueran gancho de los visitantes.

Ocupación hotelera

Rivera González, explicó que aun así, se espera una ocupación del 35% al 40%, en los hoteles tan solo para este sector, pues este fin de semana la ocupación que se espera es del 80% en viernes y sábado en los principales hoteles.

Dijo que además han afectado las condiciones del clima, ya que ha sido un invierno muy marcado y ésta ha sido una de las principales causas de cancelaciones en los hoteles.

Pidió a los visitantes seguir recomendaciones como viajar de día, tener sus reservaciones ya listas, no visitar lugares que no se conocen, porque hasta en Estados Unidos hay lugares que no se recomiendan visitar; traer sus documentos en regla y respetar los reglamentos, sobre todo de tránsito, para no sufrir imprevistos.