Agua y calles serán prioridad en Rosarito: Aracely Brown

ROSARITO, B.C.- Municipalizar el servicio del agua además de gestionar la construcción de nuevas vialidades para Rosarito, serán temas prioritarios para la próxima administración de Araceli Brown Figueredo, quien logró reelegirse en la pasada contienda electoral.

En entrevista con PERIÓDICO FRONTERA, Brown Figueredo aseguró que Rosarito es el único municipio en el Estado que no tiene la administración del suministro y distribución del agua, por o que será una de sus principales luchas, que emprenderá con más fuerza en el próximo gobierno, porque es el mayor rezago que se tiene.

Expuso que también trabajará para que se construyan varios puentes vehiculares, entradas y salidas del municipio para poder conectar mejor la ciudad y vialidades que se deben continuar, son parte de sus pretensiones para los próximos tres años.

Ganamos con un amplio margen puntualiza, al señalar que nunca tuvo dudas de que ganaría en las urnas su reelección.

¿Qué significa para Araceli Brown, encabezar la primera reelección en la historia política de Rosarito?

Yo tengo un compromiso desde hace muchos años de hacer historia, que es lo que verdaderamente trasciende en la vida política, la historia es de quienes triunfan y nosotros vamos a escribir la historia, eso es lo interesante de este triunfo.

¿Dudó en algún momento que pudiera ganar las elecciones?

No, nunca tuve la duda, siempre supe que íbamos a ganar y siempre lo dije con certeza.

Se siente en la gente, en el ambiente, no se sentía un ambiente de perder una elección, al contrario, me lo decían mucho en la calle, señora ya no gasten ya no hagan campaña, usted va a ganar, aunque no haga nada de campaña y promoción.

Era gratificante, pero nunca nos confiamos y ganamos con un margen muy amplio.

¿Qué fue lo más difícil que tuvo que enfrentar durante el proceso de campaña?

Las palabras de mi hija Isis, eso fue lo más difícil, que ella me dijera que cómo podía aguantar yo tanta basura, tantas mentiras, tanta campaña negra por tanto tiempo, ya que se le hacía injusto el trato que me estaban dando y darle una respuesta a eso, fue lo más difícil.

Fotos: Abdiel Ortega

Si tuviera la oportunidad ¿qué cambiaría?

Los agravios que me hicieron, yo creo que eso no se debe de dar en ninguna campaña ya que éstas deben ser de fraternidad, de fiesta democrática, que la gente elija de manera libre, con propuestas y proyectos.

¿Sus recorridos en campaña qué necesidades de la población pusieron al descubierto, de lo que no se ha podido cumplir?

El agua. Esa es la mayor exigencia. El drenaje, la pavimentación, la seguridad, el bienestar, el alumbrado público que es parte de la seguridad ciudadana.

Una ciudad oscura, es una ciudad insegura, se debe de reforzar el alumbrado público, se debe de invertir más.

¿A estas alturas todavía hay temor o posibilidad de que busquen impugnar la elección?

No tenemos temor en eso, no estamos mancos sabemos defendernos, no hay materia para que la impugnen, sin embargo están en su derecho de impugnar.

Yo vengo de la izquierda, de la oposición, sé lo que es una impugnación, sé cuando hay materia y cuando no la hay, pero que hagan lo que tengan que hacer.

Nuestro margen de triunfo es muy grande, yo estoy satisfecha con eso, siempre invité a la ciudadanía a que fueran a votar, para no dejar duda de nuestro triunfo, que debería ser contundente para no dejar dudas.

Y no dejamos duda del triunfo.

¿Con la experiencia que le han dado casi 2 años de gobernar Rosarito, cuáles son los problemas más urgentes de atender?

El agua, la seguridad, el drenaje, la pavimentación y el bienestar, yo creo que a la ciudadanía le hace falta mucha atención con sus gobernantes, yo pongo mucha atención en la ciudadanía, doy la atención directa y trato de estar ahí, para poder servir.

La gente pide muchos topes, pero no podemos ser la ciudad de los topes, nos hace falta educación vial.

¿Qué obras de relevancia impulsará en los siguientes 3 años?

Una de las obras de relevancia que vamos a hacer en esta administración, es el puente de la colonia Magisterial, que cruza de la colonia Mazatlán a la primera.

Pero todavía no s que otras obras, porque hay muchas cosas que estamos gestionando, hay otros puentes, entradas y salidas del municipio para poder conectar mejor la ciudad y vialidades que se deben de continuar construyendo, pero hay muchas cosas que se necesitan, porque es un municipio muy rezagado en todos los aspectos.

Usted va a continuar, ¿también sus funcionarios van a continuar o va a hacer una evaluación?

Sí, vamos a hacer evaluación y claro que va a haber cambios, muchos de los compañeros que estaban en el Gobierno, que se fueron de candidatos, unos van a regresar, otros no porque tomarán posesión de sus nuevos cargos y pues siempre hay cambios es muy positivo en una administración.

Algunos ya los tenemos definidos, pero no diré en qué áreas, aunque algunos ya saben, como en el caso de la Sindicatura, posición que no repite.

La seguridad pública ha sido una de las demandas más sentidas de la población, ¿qué hará para garantizarla?

La inversión es muy importante, pero ya está por inaugurarse la compañía de la Guardia Nacional, que estará aquí de planta, aunque ya se coordinan con todos los órdenes de gobierno, pero la seguridad es una materia en la que hace falta la inversión.

Nos donaron cámaras de vigilancia los empresarios, pero hacía 16 años que no se instalaban, imagínense el rezago que hay, ahora harán otro donativo, pero mi interés es que se pongan cámaras de vigilancia en las colonias con más incidencia delictiva

¿Continuará el mismo titular de Seguridad Pública?

No sé si él quiera, pero yo sí quiero. Son 3 años más.

Los números señalan que el ex alcalde Silvano Abarca será uno de los próximos regidores, ¿qué piensa de ello y del resto que formarán el bloque de oposición?

Silvano tiene una deuda histórica con nosotros y los rosaritenses, yo sé que hay gente que él desde el gobierno apoyó y otros que siguen en la irregularidad.

¿Qué tipo de irregularidades?

Negocios, bares, abarrotes, hemos estado regularizando dándole todas las facilidades a los comerciantes para que se regularicen, es lo mejor.

Para mí va a ser hasta divertido tener a Silvano en el Cabildo, con todas las cosas que hicieron, decírselas en su cara en lugar de mandárselas decir.

¿Qué críticas le quitan el sueño?

¿A mí? Ninguna, nada me quita el sueño, yo soy hiperactiva natural, mi mamá me mandaba con mi abuelita porque no me aguantaba el sueño y no me molestan los comentarios en redes sociales, me gusta responder porque es parte de mi personaje. Siempre he dado respuesta a las interrogantes, soy contestataria, hasta me divierto.

¿Cómo es su relación con el sector empresarial?

Muy buena, no tengo dificultad con ningún sector, no tengo grandes choques, puedo tener algunas diferencias sobre todo ideológicas, pero me llevo bien con ellos.

Concretamente ¿qué hará diferente con lo que hizo en su primer periodo?

No sé. Ya una vez estando de nuevo en el gobierno, no sé que venga, al principio yo tenía mis planes , pero se atravesaron los incendios, inundaciones, la pandemia y tuve que actuar totalmente diferente.

¿Cuál será su primera acción en el nuevo gobierno y cuál será la última que planea en su mandato?

Es traer a Rosarito la red del agua para administrar y suministrar y poder ampliar el servicio, porque somos el único municipio que no tiene red de agua propia, ése va a ser un reto importante que va a marcar la administración.

Para mí no hay un antes y un después, lo veo como continuar, trabajar, pero eso va a ser muy importante porque tiene que ser un logro de los rosaritenses, porque el agua es el rezago más grande.

¿Cómo evitar la corrupción en un gobierno, qué hace usted para vigilar que no se incumplan las reglas, que no haya moches?

Poniendo el ejemplo. Confío en mi gente, sí hay corrupción , lo mínimo y cuando nos percatamos de algún caso de corrupción, se ha ido de manera voluntaria, al verse en la situación, solos se han retirado.

¿Cómo es su relación con el gobernador y con Marina del Pilar Ávila?

Con el gobernador es excelente, es fraterna, es mi valedor, yo le tengo un gran aprecio y respeto, puedo decirle cualquier cosa sin tapujos.

Marina es compañera, tengo años que la conozco, muy buena comunicación con ella, y una relación de respeto y estamos en lo mismo, en un proyecto de transformación y así vamos a continuar.