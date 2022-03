Acuden cientos de personas en día festivo a playas de Rosarito

Rosarito BC.- Cientos de personas acudieron este día de asueto a las playas de Rosarito, si bien el clima no es muy caluroso durante esta jornada del lunes, algunos paseantes se animaron a bañarse en las heladas aguas del Pacífico.



Salvavidas indicaron que hasta el momento no se habían registrado incidentes de consideración, aunque sí se presentó un accidente en el que una joven cayó de un caballo, siendo arrastrada por más de 200 metros sobre la arena, al quedar su pie comprometido en uno de los estribos.



De acuerdo con paramédicos de Cruz Roja, la joven no presentaba lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarla a un hospital.

Torres salvavidas cerradas

En la playa las torres de salvavidas continúan cerradas, pero se realizan recorridos de vigilancia para atender cualquier emergencia que pudiera presentarse, indicaron los rescatistas.

Para José, un rentero de mesas y sillas, este fin de semana no fue tan bueno como se esperaba, ya que las lluvias que se presentaron durante la madrugada del domingo, no trajeron buen clima a Rosarito, lo que contribuyó a que no llegaran muchos visitantes, pero dice sentirse animado, ya que se acerca la Semana Santa.