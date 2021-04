Abrirá esta semana oficina de Enlace de SRE en Rosarito

Rosarito, BC.- Antes de que concluya esta semana, se pretende que la Oficina de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Rosarito entre en funciones, por lo que se pide a los interesados estar atentos para concertar su cita a través de la página electrónica de la secretaría.

Jorge Arévalo Mendoza, jefe de la oficina, explicó que se realizan las últimas pruebas al equipo, para que se inicie con la atención al público, ya que lo que se busca es evitar fallas que retrasen los trámites de los usuarios.

Especificó que no se atenderá a personas que no tengan una cita programada, por lo que pidió no acudir a las oficinas ubicadas en la Zona Centro, con este requisito, porque no es posible ofrecer el servicio.

Arévalo Mendoza, dijo que los solicitantes además de contar con su cita, deben llevar consigo todos los documentos requeridos, dependiendo el trámite a elaborar como lo es el solicitante por primera vez, mayor o menor de edad y revalidación.

Resaltó que los requisitos se encuentran en la página de la SRE y es importante que la gente acuda con todos ellos en orden, porque es común que se tenga alguna discrepancia en los datos, como pudiera ser la forma como está escrito el nombre en el acta de nacimiento que resultan con inconsistencias, que no hacen posible el trámite hasta en tanto no se arregle por parte del usuario.

Asimismo, agregó que se espera la atención de al menos 150 personas diarias, por lo que pidió que los interesados acudan a la hora señalada, ya que no es necesario llegar con mucho tiempo de anticipación y hacer filas innecesarias.