Abren torres de salvavidas en playas de Rosarito

Rosarito, B.C.- Las torres de salvavidas en la playa centro de Rosarito ya se encuentran abiertas y los salvavidas vigilan en cuatro puntos, para salvaguardar la seguridad de los más de 4 mil visitantes que han llegado durante la jornada de este sábado, para disfrutar de este espacio.

En las torres, luce una bandera roja, en señal de advertencia, por las corrientes que pueden ser peligrosas para los bañistas, pero aún así, cientos de personas ingresaron al mar para sortear las olas, lo que mantiene a los rescatistas en alerta, explicó Moisés García, jefe de turno de salvavidas.

Dijo que desde este fin de semana, se abrieron cuatro de las seis torres que hay en el lugar y ya se encuentran laborando los 16 salvavidas temporales, que ayudarán en las labores de vigilancia preventiva, a fin de evitar tragedias, durante el periodo de Semana Santa.

Añadió que también habrá presencia de dos paramédicos para atender algún incidente, de manera más oportuna, ya que se espera que el domingo el número de visitantes a la playa se incremente de manera considerable.

El salvavidas, comentó que se estarán colocando banderas en las torres y dependiendo del grado de peligro será el color, siendo el rojo el de mayor riesgo para que los visitantes tomen precauciones, si es que deciden meterse al agua.

Las recomendaciones para los bañistas explicó, son básicamente evitar meterse al agua más allá del nivel de la cintura, utilizar ropa adecuada, no consumir bebidas alcohólicas y sobre todo, no utilizar playas donde no hay vigilancia, como lo son aquellas que se localizan al Sur de la ciudad.

