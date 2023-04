Abren puente vehicular Magisterial en Rosarito

Rosarito, B.C.- El puente vehicular de la colonia Magisterial en Rosarito, que lleva el mismo nombre y une a esta colonia con la Ejido Mazatlán cruzando la autopista, fue abierto a la circulación, pero se advirtió que no esta permitido su uso peatonal.

Durante el evento, estuvo presente la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien realizó un recorrido de supervisión, donde se detectó la falta de algunos trabajos y afinar otros detalles, antes de inaugurarse, pero que no afectan el flujo vehicular.

Obra inconclusa

El Secretario de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt), Arturo Espinoza Jaramillo, detalló que el puente tiene un par de semanas estructuralmente terminado, pero todavía faltan detalles como el alumbrado público, señalética entre otros, para el que se invirtieron 56 millones de pesos.

Agregó que próximamente se hará la entrega formal al ayuntamiento, pues todavía insistió, faltan detalles pero consideró que no era necesario seguir parando el tránsito en esta vía, porque se pueden trabajar a la par.

A su vez, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, indicó que esta es la primera etapa de la obra que ya se gestiona y tiene que ver con la remodelación del puente peatonal que se localiza a unos metros de la vialidad.

Insistió en que el nuevo puente es solamente vehicular, pues no se admitirá el paso de patones por él, porque no está diseñado para ello y si bien ya se abrió el paso al tránsito por este puente, todavía no se encuentra del todo listo, algo que urgía, para darle una mejor movilidad a la ciudad.

Por otra parte, dijo que aún falta rehabilitar las vialidades que servirán para desfogar el tránsito vehicular que se genere en este punto, porque se requiere de grandes inversiones.