Abogada que fue secuestrada arremete contra alcaldesa de Rosarito

Playas de Rosarito.- La abogada Sandra Esquer, quien fuera secuestrada en Rosarito el pasado 4 de noviembre y liberada al día siguiente, arremetió en contra de la alcaldesa y candidata de Morena, Araceli Brown, a través de redes sociales, exigiendo justicia ya que no puede regresar a su casa, por su seguridad.

En un post escribió tres razones por la que no puede regresar a su domicilio en esta ciudad, y mostró una conversación vía WhatsApp que sostuvo con la edil acusando a policías municipales de haber participado en su secuestro y que continúan laborando.

“Esta es la razón por la cual después de mi Secuestro no puedo regresar a mi casa:

1.- a mi me dijeron que no había cámaras funcionando ahora en el debate escucho que si funcionan

2.- a mi como a muchas victimas una funcionará que ahora es candidata me dijo que por algo me pasó

3.- a mi como a muchas victimas no nos da protección el estado, Yo no quiero continuidad quiero regresar a mi casa quiero seguridad y ahora exijo justicia” (sic), se lee en el mensaje.

Brown Figueredo le respondió, “ tu bien sabes cómo abogada que las cámaras las maneja el estado (C4), no el municipio”.

Sandra Esquer aseguró en sus mensajes que su familia pidió las grabaciones de las cámaras y le dijeron que no había, pero refiere que sabe los nombres de los policías municipales que participaron en su secuestro al igual que la presidenta y los tiene trabajando en el sector donde se encuentra su casa, a la cual no puede regresar.

La abogada también posteó una conversación vía WhatsApp, que sostuvo en diciembre pasado con Brown Figueredo, donde la edil le pregunta si va a regresar y ella le contesta “Pues nadas detienen a los municipales que me pusieron si” y ella le contesta “Municipales??”.

El foro de conversación pública, también sirvió para que otras personas que dijeron tener familiares desaparecidos, expusieran su caso sobre la falta de cámaras de vigilancia.