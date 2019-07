A alcaldesa de Rosarito no le preocupa que el PAN la expulse

La notificación aún no le llega, pero la alcaldesa de Rosarito Mirna Rincón asegura que no le preocupa que el PAN la expulse de sus filas, luego de que el Cabildo de esta ciudad aprobara la ampliación de 2 a 5 años del mandato de la próxima Gubernatura.

Rincón Vargas aseguró que el dirigente estatal del PAN, José Luis Ovando Patrón, nunca habló con ella sobre alguna postura del partido porque ya habían anunciado anteriormente su expulsión, tras haber festinado con Araceli Brown su triunfo electoral, expresión que calificó de exagerada cuando hay muchos panistas a quienes se les solapan actos de corrupción.

Dijo que el día de la votación los cinco alcaldes tuvieron contacto para sacar el tema antes de 24 horas y por eso sesionó en la noche del martes 9, antes de que lo hiciera Tecate, por lo tanto Rosarito no definió, como se ha hecho creer.

Fue clara, el Congreso modificó la Constitución y los ayuntamientos tenían que avalar o no el cambio y ella en lo personal considera que la ampliación de mandato traerá beneficios, pero eso sólo era su opinión, pues no cabildeó con ningún regidor sobre el tema y tampoco recibió ningún tipo de prebenda o contraprestación.

A mí me dejaron sola, el gobernador Francisco Vega nunca se preocupó por Rosarito, así que he tenido que administrar la ciudad con lo que hay y el partido jamás defendió a mi administración, no quiero pertenecer a un partido así”, afirmó.