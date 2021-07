Vuelca camión de carga sobre el Libramiento Sur

TIJUANA, B.C.- Lodo y grava suelta provocaron que un camión de carga volcara esta tarde sobre el Libramiento Sur a la altura del Cañón del Matadero.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 15:20 horas, cuando según el testimonio del chofer del camión, al realizar una maniobra para no caer a un barranco terminó volcado al lado de la carretera.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Está el camino lleno de lodo, más adelante no puedes caminar, estaba todo lleno de lodo y entonces cuando yo entre a la curva, había un carro volteado aquí, porque ya había pegado y uno en una moto ahí, que ya también se había resbalado, y yo por no llevarmelo, quise frenar, pero, ya no pudo, se vino solo, para no irse al voladero volantie, se paró y se volteo”, explicó Hector Marctin Ochoa Esparza, quien se identificó como conductor del camión.

La unidad iba tripulada por dos personas y ante los hechos el conductor afirmó sentirse bien ya que ambas personas contaban con el cinturón de seguridad puesto.

Video: Ana Cecilia Ramírez

Estoy físicamente, gracias a Dios bien, la persona que venía contigo igual, bien, al 100,el cinturón de seguridad nos favorece, ya vino la cruz roja"

Afortunadamente el accidente no cobró vidas humanas; estaba siendo transportado a Playas de Tijuana sin carga.