‘Tenemos hambre’: reclaman internos en penal de La Mesa

TIJUANA, B.C.- Familiares de personas internos en el Centro de Reinserción Social de La Mesa acudieron desde la mañana de ayer a las instalaciones a solicitar información sobre la condición de los internos.

El martes por la noche, internos del edificio Uno del Cereso de La Mesa participaron en un intento de motín exigiendo mejores condiciones alimenticias.

Desde la noche, personas se presentaron a las afueras del sitio para solicitar información, sin embargo, fue hasta la mañana de ayer que se permitió el ingreso a algunos familiares.

“Yo me enteré porque mi hija me habló, fue por eso que vine y estamos esperando respuesta de Derechos Humanos porque mi hijo está en el edificio Uno, queremos saber de ellos, es lo único, cuando nos den respuesta la gente se va a retirar”, explicó Agustina Pérez, quien no ha tenido noticias de su hermano.

La última ocasión que vio a su familiar, añadió, fue el domingo en su visita y recordó que lo notó preocupado.

“Yo llegué casi a las siete, lo que sabemos es lo que pasó ayer, uno solo quiere saber de sus hijos; no les dan comida, les dan una comida al día, no les dan agua y sus depósitos se los dan hasta que quieren”, manifestó.

Foto: Sergio Ortiz

La incertidumbre

Evangelina Luque, quien también cuenta con un familiar en el edificio donde ocurrieron los disturbios, declaró que uno de los rumores es que trasladarán a los internos de dicha sala al penal de El Hongo a raíz de las protestas.

Desde que llegué, me he enterado de que los quieren trasladar del penal para callarlos, están en el módulo Uno, ahí están por puro robo, los más tranquilos y es donde está el problema, que no les han dado de comer”, relató.

La señora Evangelina reiteró que la problemática principal que su familiar le ha manifestado es la falta de alimento y los maltratos.

“Yo me he enterado que desde hace tres días se escuchan gritos en la madrugada, dicen que les dan una comida al día y la cantidad para un bebé, lo que estamos exigiendo es la seguridad de ellos, que les den de comer y que dejen de golpearlos”, reveló.

Por su parte, Lorena Arreola, cuyo hijo se encuentra privado de la libertad desde hace cinco años, comentó que dicha situación no es nueva y que se remonta a 2019.

“Este problema no se originó de hace días, esto viene desde antes de la pandemia, cuando hubo cambio de gobierno; ya sabemos que son personas que están privadas de su libertad, pero también están privadas de sus derechos”, mencionó.

La tensión dentro del edificio Uno, consideró, se incrementó porque la pandemia no permite que los internos lleven a cabo actividades.

“La comida estuvo un tiempo pésima, seis meses comían puras papas verdes, el pollo pasado en agua caliente y estuvimos platicando con los directivos; no tienen actividades, hace como un año que no pasábamos material”, dijo.

Reportan 2 lesionados

Dos custodios del Centro de Reinserción Social de Social de La Mesa resultaron lesionados en los disturbios registraron en el interior.

Tras el intento de motín por parte de los internos, paramédicos acudieron a la penitenciaria al recibir el reporte de dos personas lesionadas en el interior.

En el lugar, atendieron a dos custodios con golpes, sin lesiones de gravedad, los cuales fueron trasladados a un hospital para ser valorados.

Revisa CEDH

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California informó mediante un comunicado que personal del organismo ingresó a verificar las condiciones de los internos.

“El miércoles 14, un equipo de visitadoras y visitadores ingresó el Cereso, específicamente al edificio 1, para realizar entrevistas preliminares a alrededor de 500 internos, verificando su estado físico, ofreciendo información sobre sus derechos y entregando formatos para la presentación de Queja, mismos que serán procesados en el transcurso de la jornada”, se explicó.

El escrito agregó que las personas privadas de su libertad manifestaron la falta de alimento de forma regular y condiciones dignas.

“Las principales demandas de las personas privadas de su libertad son la entrega regular de alimentos, el trato digno y la atención médica”, se detalló.