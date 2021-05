Sufren este 10 de mayo sin sus hijos

TIJUANA, B.C.- “Estamos muertas en vida”, manifestaron madres que buscan a sus hijos desaparecidos en Tijuana, para quienes el 10 de Mayo, Día de las Madres, es una de las fechas más amargas del año.

Cambiaron las fiestas por búsquedas en cerros, canales y basureros, en donde han encontrado cientos de restos humanos de mujeres y hombres que un día salieron de casa y no volvieron.

Este lunes, decenas de mamás del colectivo Una Nación Buscando T se manifestaron en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para exigir apoyo ante los gobiernos para agilizar las investigaciones.

Desde el 2 de marzo de 2020, Olga Castillo busca a su hija, Selena Guadalupe, de 25 años quien desapareció en Valle de Las Palmas.

“Es una dura lucha con dolor y sufrimiento de no saber de mi hija. Me duele comer, dormir, me duele estar tranquila, suena el teléfono y duele”, expresó.

Aunque denunció ante la Fiscalía General del Estado, dijo, no hay avances sobre el paradero de su hija.

Esther Avilés busca a su hijo desde el 2 de junio de 2020, quien desapareció en la colonia Laureles de Tijuana. Tiene la esperanza de encontrarlo con vida.

“Este 10 de Mayo es el más triste que he vivido porque es el primero que paso lejos de mi hijo, es algo muy doloroso porque a pesar de que tengo que seguir adelante por los otros hijos que tengo, pero cuando me falta un hijo ya no es lo mismo”, dijo.

En las recientes brigadas encontraron restos humanos, pero aunque no pertenecían a su hijo, se alegró porque una madre encontró consuelo y ella misma recuperó la esperanza de encontrar a su familiar con vida.

“Es doloroso, triste. Se viven cosas muy tristes porque encontramos cuerpos. Son emociones encontradas muy fuertes porque a la vez sentimos alegría por encontrar a esas personas pero hasta ahorita no he tenido la suerte de encontrar a mi hijo”, describió.

Por su parte, las autoridades de la CEDH BC se comprometieron a retomar el apoyo sicológico y representación ante las autoridades gubernamentales para que continúen las investigaciones.