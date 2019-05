Sí a drones, pero no olvidar la necesidad de un helicóptero: CCSPM

La implementación de drones para reforzar la seguridad en Tijuana fue aceptada por el Comité Ciudadano de Seguridad Pública Municipal, pero se recomendó no olvidar la importancia de contar con un helicóptero.



Genaro de la Torre Quintanar, presidente del Comité, indicó que están al pendiente de tener una aeronave que sustituya la que se perdió en el 2017 tras el desplome del helicóptero Pegaso.



Sobre modernizar los métodos de seguridad en Tijuana se expresó a favor, pero destacó que se debe trabajar de forma coordinada para aspirar a mejores resultados.



Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal aclarara que los dos drones serían destinados para trabajos en la Zona Río, Centro y colonias aledañas, mencionó la importancia de llegar a todos los distritos policiales del municipio.



Con la inversión de más de 4 millones de pesos deben disminuir los delitos, pronosticó, como sucedió en San Diego y Chula Vista con el mismo método.



Al tener la libertad de moverse de manera ágil, comentó, el dron va a poder llegar muy rápido a donde suceda el hecho, resolverá problemas y blindará el área para que los delincuentes no hagan sus fechorías.



De la Torre Quintanar instó a que se ofrezcan más detalles de los gastos que se tendrán por la operación de los drones, “hay que ver toda la infraestructura que requiere, porque se deben tener instalaciones apropiadas y adecuadas”.



Si hay alguna situación climatológica deben estar resguardados los pilotos que los manejen, añadió, debe haber algo de capacitación y son subtemas que hay que analizar punto por punto para conocer los gastos.



Por último informó que el Comité que preside no fue tomado en cuenta para analizar la implementación de este proyecto, por eso remarcó la importancia de que escuchen a la ciudadanía.