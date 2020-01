Roban en Tijuana calafia para asaltar a usuarios

Delincuentes privaron de la libertad a usuarios del transporte público en Tijuana para asaltarlos. Primero despojaron al chofer de la Calafia 1356, en la ruta El Refugio-Clínica 1 a través del Corredor 2000, con aproximadamente 10 pasajeros a bordo y metros más adelante los fueron bajando mientras les quitaban sus pertenencias.

“Entonces sube una muchacha y la avienta hacia un lado y se sube un muchacho vestido de negro que me apunta con algo pero no veía qué era porque lo tenía tapado, en ese momento me dice ¡Bájate! y me bajó a la fuerza y se sentó en el volante y se llevó la Calafia” narró el conductor José González.

De la unidad también robaron los papeles y el sistema de sonido. Cuando el transportista fue despojado de su vehículo dijo que corrió para buscar un teléfono y reportar el hecho al 911 pues le preocupaban las personas a bordo.

“Regresé corriendo al puente y vi a la gente que venía caminado quienes me dijeron que las fueron bajando en el camino y que les iban quitando el dinero y los celulares; los que vi eran cuatro, pero me imagino que fue a todos porque los fueron bajando mientras llegaban al punto que querían” declaró José.

Aunque la respuesta fue rápida por parte de los policías municipales, terminó siendo tardía porque no recuperaron lo robado y tampoco detuvieron a alguno de los involucrados, solamente encontraron la calafia en la colonia La Morita que fue llevada a la agencia para arreglarla.

En pláticas con otros transportistas de la misma ruta dijeron que en las últimas semanas han ocurrido por lo menos tres delitos similares en esta zona, entre las plazas Oasis y 2000 y Villas del Sol, y todos a las 5:00 o 6:00 horas cuando presuntamente hay cambio de turno entre los policías municipales.

“De ahí de Villas del Sol al Refugio, en este trayecto es donde andan dos o tres jóvenes, de hecho también anda una mujer con ellos, no te los puedo describir o ubicar bien pero sí me han dicho y pues sí andamos al pendiente” mencionó Juan Manuel Rentería, también transportista en esa ruta.

De acuerdo al boletín de prensa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (Sspcm), donde por cierto no se menciona nada del robo a los usuarios y a la unidad, el chofer no levantó denuncia porque ya contaba con sus pertenencias, sin embargo, la versión del conductor fue diferente.

“En el transcurso de este mes a otros dos compañeros también los han robado en ese pedacito. Me dijo el oficial que con la parte que había puesto y como ya se encontró la unidad no había que ir a levantar la denuncia, que ya se quedó con la pre-denuncia nada más y que ellos dieron parte” agregó José González, chofer y víctima del asalto.

Sobre el asunto, autoridades del ayuntamiento anunciaron que reforzarán los patrullajes en la zona Este de Tijuana para brindar mayor protección a los choferes y usuarios del transporte público.

“En este momento estamos calendarizando operativos en la zona Este y nos van a acompañar las patrullas…porque las administraciones anteriores sin que esto pretenda justificar nada para nosotros, dejaron y abandonaron tanto a los ciudadanos como a los transportistas y hoy estamos tomando el tema” informó Román Antonio Aboytes, Secretario de Movilidad y Desarrollo Urbano en el municipio.

Por lo pronto y en lo que se redoblan los esfuerzos en el área por parte de las autoridades, los transportistas recomendaron a los usuarios cargar la menor cantidad posible de objetos de valor.