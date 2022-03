Reunión entre amigos termina en asesinato de activista en Tijuana

Tijuana, BC.-“Es extraño, se había escuchado de robos de carros pero cosas así fuertes, pistolas, nunca”, comentó Yes mientras observaba el domicilio donde el sábado por la noche yacía el cuerpo de la activista por los derechos de los pueblos indígenas, Patricia Susana Rivera Reyes.

Una reunión entre amigos se convirtió en la escena en la que “Paty”, como de cariño la llamaban, fue ejecutada con arma de fuego el sábado.

A las 23:22 horas del sábado, oficiales de la Policía Municipal y socorristas de Cruz Roja acudieron al domicilio con número 12530, en la calle Blanca de la colonia Terrazas de la Presa, donde se reportó el ataque armado en contra de dos personas.

Reporte de ataque armado

En el lugar, los paramédicos encontraron a una mujer, identificada como Patricia Susana Rivera, de 61 años, lesionada con un impacto de bala en la cabeza, y a un hombre de nombre José Félix, el cual presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en el abdomen y en la cabeza.

Los socorristas brindaron los primeros auxilios a ambos, sin embargo, Patricia Susana ya no contaba con signos vitales.

“Mi marido llegó, me dijo a mí que había patrullas allá afuera, me dijo que le marcara a Paty, le marqué, le mandé mensaje y no me respondió, únicamente había una línea amarilla, pregunté que había pasado y me dijeron que fue un asalto, que se habían metido, que habían disparado”, declaró una vecina que se identificó únicamente como Yes.

Presunto robo con violencia

En el lugar de la agresión, el esposo de la víctima, identificado como Juan José, relató a la Agencia Estatal de Investigación que se encontraban celebrando un convivio en el domicilio.

Antes de la media noche, detalló, ingresaron tres sujetos vestidos con ropa oscura y con armas de fuego, quienes le exigieron a los presentes entregar sus pertenencias.

Momentos después, uno de los sujetos se dirigió hacia Patricia Susana y le disparó en la cabeza sin mediar palabras; posteriormente disparó en contra de José Félix.

“Pregunté por Paty, pregunté si estaba bien y me dijeron que no, que le habían disparado, quedé en shock”, comentó Yes.

Si bien la línea de investigación principal está relacionada con el robo, Yes aseguró que no se había presentado una situación similar en la calle Blanca.

Lamentan su muerte

Patricia Susana Rivera Reyes llegó a Tijuana proveniente de Guaymas, Sonora, para estudiar la carrera de Turismo en la Universidad Autónoma de Baja California, para posteriormente ingresar a la licenciatura en derecho.

Como docente, fue profesora de inglés, profesora en la facultad de Turismo y Mercadotecnia e impartió clases de teología y valores.

Como activista por los derechos de los pueblos indígenas, fundó la Consultoría de los Pueblos Indígenas en el Norte de México y la Comisión Internacional del Arte de los Pueblos Indígenas.

La trayectoria de Patricia Susana Rivera

Además, coordinó eventos nacionales e internacionales, entre los que estuvieron el Congreso Nacional Indígena en la comunidad Kumiai de San José de la Zorra y la Primera Feria Mundial de Mujeres Indígenas.

“Es muy dolorosa la muerte de Patricia, estoy muy triste, muy dolido, conociendo como era Patricia yo se que ella hubiera dicho que es importante la vida de una u otra persona, hubiera dicho que ella no es mejor que nadie, todos somos valiosos”, lamentó Heriberto García, ex procurador de Derechos Humanos en Baja California.

Yes mencionó que, más allá de su labor como activista, “Paty” se caracterizaba por su calidez humana y el buen trato hacia los demás.