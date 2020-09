‘Queremos que descansen en paz’

TIJUANA, BC.- La oportunidad de darle sepultura y descanso a su hijo César Ezequiel es la principal motivación de Bárbara Martínez para ingresar a excavar al domicilio denominado “Casa Campos”.

El sábado, integrantes de diferentes colectivos ingresaron al inmueble ubicado en la calle Rosales, en la colonia Pinos de Narez, porque recibieron denuncias anónimas que aseguraron haber enterrado cinco cadáveres en el interior.

Bárbara Martínez, quien organizó el ingreso a la vivienda, explicó que tomaron la decisión de entrar porque no se ha liberado una orden de cateo y no se ha contado con el apoyo de la Fiscalía General del Estado.

El grupo ha llevado a cabo excavaciones en diferentes puntos de la vivienda porque presuntamente hay hasta cinco cuerpos en el interior, incluido el de César Ezequiel Rico, de 17 años, hijo de Bárbara, de quien no tienen noticias desde el 25 de octubre de 2018.

Desde ese entonces ya no supe nada de él, después de dos días yo ya supe que mi hijo estaba muerto, me lo hicieron saber, me mandaron mensajes de como me lo torturaron, me le quitaron las uñas, le pusieron un torniquete en el cuello y le deshicieron la cabeza a barrotazos”, explicó.

Sergio Ortíz

La madre apuntó que la información sobre la ubicación de su hijo fue proporcionada por el presunto responsable del homicidio.

“No buscamos culpables, buscamos a nuestros seres queridos nada más, si ya les hicieron tanto daño, que no los escondan, que no los entierren, que los dejen donde los podamos encontrar, no nos importa tomar represalias, queremos que ellos descansen en paz”, manifestó.

El 25 de noviembre de 2019 entraron por primera vez a la “Casa Campos” y dos días después encontraron el cuerpo de Erick Carrillo.

Hasta ayer, el grupo se mantenía en el interior del inmueble y Bárbara aseguró que encontrarán los cadáveres conforme avancen en las excavaciones.

“Ya no nos importa saber porqué lo hicieron, quién lo hizo, sino simplemente encontrarlos y darles una cristiana sepultura”, apuntó.