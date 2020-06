Presenció hermano de Patricia cómo la golpeó su padrastro

Tijuana, BC.- El hermano de la pequeña Patricia Elizabeth presenció cómo era golpeada y azotada contra la pared por su padrastro.

El 12 de junio, Patricia Elizabeth, de 5 años de edad, fue trasladada desde el Hospital Guzmán a la Cruz Roja en condición crítica con múltiples traumatismos.

A su arribo a las instalaciones ubicadas en la colonia Los Santos, la madre de la niña, identificada como Frida Guadalupe Ochoa Llamas, explicó al personal médico que la pequeña presentaba las lesiones porque presuntamente había caído desde el techo de una casa de dos pisos.

La niña se mantuvo internada por tres días hasta que fue declarada sin vida el lunes por la madrugada.

Inician investigaciones

Tan pronto la pequeña Patricia Elizabeth fue canalizada a Cruz Roja, el personal médico se percató de que las lesiones no correspondían a una caída.

En la revisión médica se encontraron indicios característicos del síndrome del niño maltratado, por lo que la investigación quedó a cargo de la unidad de delitos sexuales de la Fiscalía Especializada en delitos contra la mujer por razón de género.

Adriana Lizárraga, titular de dicha Fiscalía, reveló que, además de las múltiples lesiones físicas, se encontraron indicios de abuso sexual, lo que descartó la versión que dio la madre.

“Se inicia una carpeta de investigación, posteriormente se avisa que la niña falleció y fue remitida al área de homicidios; el médico legista certificó que la niña había sido abusada sexualmente”, informó la fiscal.

Tras recabar los primeros testimonios, la línea de investigación más sólida señaló que el presunto responsable del fallecimiento fue el novio de la madre, identificado como Juan José “N”.

“De acuerdo a la investigación, al inicio que nosotros tuvimos conocimiento, fue una versión que la mamá dio de que se había caído, pero de la investigación se desprende que la niña no se cayó, sino que fue golpeada en este caso por el padrastro”, añadió Lizárraga.

Después de la muerte de Patricia Elizabeth, las indagatorias pasaron a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Vida y el miércoles por la noche se solicitó al juez de control una orden de aprehensión en contra de Juan José “N” por el delito de feminicidio, al encontrarse elementos suficientes para comprobar su presunta responsabilidad.

Ayer por la madrugada, el presunto feminicida fue capturado mediante el dictamen judicial y quedó internado en el Centro de Reinserción Social de La Mesa.

Hermano fue clave

La madre de la menor, Frida Guadalupe Ochoa Llamas, relató que tuvo conocimiento de las lesiones de su hija Patricia por su pareja sentimental, Juan José “N”.

“Empecé a trabajar en una taquería que está en Playas, todos los días yo llegaba, les preguntaba que cómo les fue y me decían que bien, que habían jugado, que los habían sacado a jugar, nunca me dijeron que la regañó, nunca miré algo extraño sobre maltrato”, recordó.

Al escuchar la confirmación de los hechos por parte de su hijo, explicó, no tuvo razón de dudar de dicha versión y proporcionarla a las autoridades.

“A donde yo trabajaba él fue por mí, solo me dijo que me acercara y que la niña estaba muy grave en el hospital; cuando íbamos al hospital él me dijo que se cayó del techo, que estaba con el perro, no me dio más explicaciones; yo me quedé con eso, de que la niña se había caído del techo, eso dije en el hospital, pero no para cubrirlo a él, solamente mi hijo me dijo eso”, añadió.

Sin embargo, Frida Guadalupe fue notificada por los paramédicos que las lesiones no correspondían a una caída.

“Cuando la miré en el hospital, le pregunté a la doctora y me dijo que la niña tenía golpes y que no eran parte de una caída, yo le reclamé y me dijo que no le hizo nada, que se cayó del techo”, declaró Frida Guadalupe.

La joven también notó una actitud extraña por parte de su hijo y decidió preguntarle nuevamente a solas.

El delito

El hermano de Patricia Elizabeth no pudo contener las lágrimas al ser cuestionado por su mamá y le relató lo que había sucedido aquel día en el domicilio.

Según su testimonio, Juan José “N” golpeó en múltiples ocasiones a la pequeña de 5 años; además la lanzó en dos ocasiones contra la pared y posteriormente la sumergió en un bote con agua helada.

Los análisis médicos confirmaron que la pequeña también fue abusada sexualmente por Juan José “N”, quien más tarde la trasladó al Hospital Guzmán.

“El sábado vi a mi hijo y le pregunté, él tenía miedo, me dijo que él le había pegado, que la había aventado contra la pared en dos ocasiones, que la metió en un tambo de agua”, manifestó Frida Guadalupe Ochoa Llamas.

‘Patricia era muy sonriente’

Tres días después del fallecimiento de la pequeña, Frida Guadalupe aseguró lamentar no haber podido ayudar a su hija mientras era maltratada por Juan José “N”.

“Siento coraje por no haber estado ahí en el momento que sucedieron las cosas, para defenderla de lo que ese maldito le hizo”, dijo.

“Era muy feliz, siempre tenía una sonrisa para todo, era muy sonriente, jugaba mucho con su hermanito, tenía toda una vida por delante, era una niña inocente que no merecía morir de esa forma ni ser lastimada de esa forma”, comentó.

Patricia Elizabeth habría cumplido 6 años este 30 de septiembre y su madre lamentó que falleciera de esa forma.