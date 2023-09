Policiaca Tijuana: Transportista sufre asalto a mano armada

Tijuana, B.C.- Josué Carlos, conductor de una aplicación de transporte privado, fue una víctima de un robo a mano armada por parte de un pasajero.

“Me toco la alerta de un pasajero que se encontraba en plaza río, al llegar el individuo se subió en la parte de al frente con un traje puesto, que su apariencia era como la de un empresario”, comento.

Explico que estuvieron platicando en el transcurso del camino, el destino era un hotel, ahí fue cuando el hombre le avisó que era dos cuadras más atrás.

Al querer terminar el viaje, enfoque mi mirada al teléfono y en ese momento el asaltante saco su pistola y me la puso en la cabeza diciéndome que me bajará del vehículo sin hacer ruido o que me va a matar”, señaló.

“Me bajé del carro y se fue con mi cartera, celular y el vehículo un Toyota color gris, me auxilio una persona para poder a llamar a la policía, quienes se enfocaron más en mí en vez de perseguir al ladrón”, aseguró Josué Carlos.

Asalto con violencia

Detalló que los policías se empezaron a burlar de su situación comentando que “veía muchas películas” por el hecho de no buscar al presunto responsable del robo.

“Los policías no me quisieron llevar a la delegación para proseguir con mi denuncia, así que después de pedir un favor a un adulto mayor me llevó a la delegación para levantar el acta”, continuo.

Señaló que en la dependencia le dijeron que no fue un asalto con violencia, puesto que no venía lastimado, esto le sorprendió a Josué Carlos.

“La aseguradora me empezó a interrogar, ellos querían que les dijera que le di las llaves, pero me apoye con un abogado para que me dieran un pago del carro”, informó.

Concluyó que pondrá mayor seguridad como son las cámaras y micrófonos en el siguiente carro que compre con lo del seguro, ya que aprendió a protegerse a causa de este incidente.