Piden familiares justicia para joven atropellada en el bulevar Cucapah

Tijuana.- En estado crítico se encuentra Anallenci Ruiz, la mujer que fue atropellada la tarde del jueves en el bulevar Cucapah cuando salía de su trabajo.

En un video, proporcionado por una casa de cambio aledaña al lugar del accidente, se observa cómo el conductor sale de su auto, la observa y se marcha.

La joven es madre de dos niños, los cuales la necesitan, pero de momento se encuentra en estado crítico porque aún no se sabe con certeza cuál es su diagnóstico.

Sus padres y ex pareja se están haciendo cargo de los gastos, pero al ser una familia de escasos recursos, piden ayuda a la ciudadanía y a las autoridades, justicia.

“Yo lo que le pido a las autoridades es que por favor hagan justicia por mi hija”, manifestó, Daniel Ruiz Trujillo, padre de Anallenci.

“Solo queremos que ella sepa que la amamos, que siempre la vamos a apoyar, sus hijos la necesitan”, agregó Agustina García, mamá de Anallenci.

El número de tarjeta para apoyar a la familia de Anallenci es 5579070065121520 y el teléfono de su padre es el 664 507 8378.

Anallenci trabajaba esporádicamente en una paletería por lo que no contaba con seguro médico.

Su jefe comentó que no se percató cuando ocurrió el accidente, pero cuando se enteró ayudó a trasladarla al hospital.

“Todo pasó súper rápido, en el lapso donde atendíamos mucha gente, desgraciadamente yo no pude ver nada, me enteré porque un muchacho la reconoció cuando la dejaron tirada y el vino y nos avisó que la chica que nos ayuda fue atropellada y en eso yo me fui a ayudar, le llame a sus padres”, relató José Luís Meraz, jefe de Anallenci.

Locatarios de la plaza Buenos Aires, comentaron que han ocurrido alrededor de 15 accidentes en el mismo lugar por lo que piden a las autoridades poner boyas amarillas o topes que reduzcan la velocidad con la que conducen.

“Queremos que las autoridades vean el bulevar Cucapah, porque si nos lo dejaron muy bien pero la gente cree que está en autopista y no hace caso y aceleran, queremos que ya no haya más casos de atropellamientos”, comentó Mauricio Borgoi, locatario plaza Buenos Aires.

Por el momento se desconoce el paradero del presunto responsable y el caso está en investigación.