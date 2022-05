Migrante resulta lesionada por bala perdida en Tijuana

Tijuana, BC.- Dos balaceras en la colonia Nueva Aurora de Tijuana provocaron el pánico entre los más de 400 migrantes del albergue Ágape.

Niños, mujeres y hombres que dormían en las canchas de la asociación salieron despavoridos de sus casas de campaña cuando escucharon más de 20 disparos cerca de ellos.

Uno de los dispaross atravesó el cuello de Ana, una migrante de 25 años que huyó de Michoacán por amenazas del crimen, y quien actualmente está internada en un hospital. Su estado de salud es delicado.

“Mi cuñada me gritó cuando estaba la balacera ‘me dieron, no puedo, no pudo caminar’. Alumbré con el celular y vi que tenía un impacto”, relató Ulises, cuñado de la víctima.

Intentan proteger a sus hijos

Durante el tiroteo intentó proteger a seis niños de su familia al igual que otras mamás y papás que optaron por echarse al piso para esquivar los casquillos.

Temblando y con voz entre cortada Ulises platicó que un instante revivió lo que sufrió en Michoacán: el secuestro y asesinato de su padre y la desaparición de otro familiar.

De ahí su urgencia por conseguir la protección del asilo humanitario de Estados Unidos, con la intención de vivir en paz, pues en el territorio mexicano no la tiene.

“Nos den asilo por la seguridad de uno, no por una vida mejor, como piensan unos del ‘sueño americano’, que es ganar dinero. Queremos que los niños puedan jugar, correr, que no tengan miedo”, imploró.

Podría perder la movilidad

Hasta el día de hoy, dijo Ulises, el pronóstico de su cuñada Ana es reservado y se teme que pueda perder la movilidad.

El director del Ágape, Alberto Rivera Colón, expuso que el apoyo que proporciona el gobierno a su institución es insuficiente para atender a los migrantes mexicanos y extranjeros desplazados por la violencia, quienes en Tijuana también son perseguidos por el crimen organizado.

Además dijo que es común que en la colonia Nueva Aurora ocurran balaceras presuntamente entre vendedores de drogas, quienes se enfrentan cerca del albergue.

Actualmente ampliarán el espacio, pero buscarán que los materiales sean lo suficientemente fuertes para impedir las balas traspasen las paredes.