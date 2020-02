Madre de Suzette niega que haya sido localizada

La señora Olivia Márquez González continúa la búsqueda de su hija Suzette Molina pese a que el lunes se publicó en redes sociales que ya fue localizada.

Dicha publicación fue acompañada con la foto de una mujer con rasgos similares a los de la joven de 15 años, quien está desaparecida desde 28 de agosto de 2019.

Sin embargo, la madre de Suzette, Olivia Márquez González, aseguró que la mujer encontrada no es su hija y que es una irresponsabilidad confirmar algo sin comunicarse con los familiares.

“No sé quién inició con esa publicación porque precisamente anoche la esposa de uno de los policías que detuvieron a la muchacha me habló y me dijo que detuvieron a una muchacha que podía ser mi hija, me mandaron la foto y supe que no era, para nada, mi hija es una chamaquita de 15 años, chiquita”, manifestó.

Olivia explicó que dichas situaciones provocan que la ciudadanía deje de confiar en los grupos de búsqueda y se haga menos la problemática de mujeres desaparecidas.

“Es muy importante que se comuniquen con la familia porque publican una foto y en cinco minutos ya está por todos lados, entonces la gente ya no va a creer y dejan de compartir; muchos decían que ya la encontraron y que ya no compartieran, para mí lo importante es compartir para encontrar a mi hija”, comentó.

En su caso en particular, Olivia pidió a la ciudadanía seguir con su apoyo para encontrar a Suzette, de quien no se tienen noticias desde el 28 de agosto, cuando acudió al velorio de un amigo en Otay.