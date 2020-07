La pregunta por responder es: ¿dónde está Diana?

TIJUANA, BC.- Aunque fue detenido el presunto agresor de Diana Piggeonountt, alumna de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, para la comunidad estudiantil y sociedad en general la pregunta de dónde está sigue vigente.

“Hemos recibido una noticia que hace más de dos años estábamos esperando, que tuviera algún fruto el resultado de la investigación sobre la desaparición de nuestra estudiante Diana Piggeonountt”, manifestó José Cruz Holguín, director de la preparatoria.

“Es un pendiente que tiene la autoridad con la escuela, con la familia de Diana y con la sociedad tijuanenese porque este es un problema de inseguridad con nuestra sociedad que no está cerrado”, exclamó.

Destacó el hecho de que el aseguramiento de Juan Manuel “N” ocurre en julio de este año, cuando Diana se habría graduado del bachillerato.

“Diana debería estar ahorita egresando de la prepa, de la generación 2017-2020, junto con los chicos que acaban de egresar, debería estar recibiendo la próxima semana los documentos de terminación de estudios, pero no está”, agregó el director.

La incertidumbre

Este es el primer paso de este largo y penoso camino que hemos vivido por dos años y un mes. Quisiéramos pensar que el paso se ha dado con suficientes evidencias para estar en un proceso legal adecuado y que finalmente sepamos qué fue lo que ocurrió con Diana”, declaró Catalina Heredia, profesora de la PFLC.

“A nosotros nos faltaba una ‘jaguar’. Para que exista justicia lo primero que nos hace falta como sociedad, no quiero decir que estemos enfermos, es dejar de revictimizar a las víctimas. Hay gente que de nuevo está atacando a Diana, mayoritariamente varones. Esto no se vale. A la gente de Tijuana le pido que no se les olvide que ella tenía 15 años y que seguirá siendo víctima en la memoria de nosotros que la conocimos”, lamentó.

Por su parte, la joven activista Andrea Rincón, una de las precursoras de las protestas, mencionó que fue impactante conocer sobre el aseguramiento del hombre señaló de atacar a Diana.

“Desde el año pasado ya se sabía que había sido visto por última vez con esta persona. Todavía está esta interrogante: ¿Dónde está el cuerpo de Diana?”, indicó.